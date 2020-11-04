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響應向海致敬 基隆港東堤增設釣魚友善設施

中央社 / 基隆4日電

基隆港東岸防波堤開放民眾垂釣，為響應行政院「向海致敬」政策，基隆港務分公司建置2座廁所及增設自動體外心臟電擊去顫器（AED）、救生圈等設施，提供釣友舒適的釣魚環境。

基隆港務分公司今天在基隆港東堤施工碼頭（和平島區）舉辦「向海致敬-至淨基港敬島暨釣魚友善設施」，由基隆港務分公司總經理高傳凱等人一同剪綵啟用。

高傳凱表示，今天除安排淨海、淨灘活動外，同時啟用「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）和友善廁所等設施，盼提供釣友舒適、安全和放心的環境，也期許基隆港的合法釣魚活動，都能在安心、平安且高品質的服務下，讓釣友們享受愉快的釣魚活動。

基隆港務分公司指出，為促進環境衛生，依交通部指示，在釣場入口處，分別建置親子無障礙廁所及性別友善廁所各一座，同時增加感應洗手設備與夜間照明設施，提供民眾安全且舒適的釣魚環境。

基隆港務分公司表示，淨島活動範圍則從基隆港施工碼頭往東至和平島公園停車場，往北至東岸防波堤堤頭處，邀集150名志工分3大隊淨島，期待能傳達愛護海洋、守護台灣的理念。

基隆港 碼頭

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