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宜蘭身障者藝術創作讓人驚豔 生命鬥士畫出瑰麗色彩

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
宜蘭身障者藝術創作展，作品讓人驚豔，今天舉辦開幕茶會。記者戴永華/攝影
宜蘭身障者藝術創作展，作品讓人驚豔，今天舉辦開幕茶會。記者戴永華/攝影

宜蘭縣政府迎接國際身心障礙者日，以「平等融合、力量無限」為主軸，舉辦4項系列活動，首先登場是身心障礙者藝術創作展，邀請50位身障者在縣民大廳展出繪畫等作品，他們透過畫筆自由揮灑，彩繪心中的綺麗世界，很多作品都讓人讚嘆不已，會場也陳列16名今年榮獲「勁勇獎」得主的生命動人故事。

身心障礙者的作品或許表現方式與一般人不同，但可以看到他們獨特的構圖與線條，大膽的塗抹與用色，這就是他們的創作特色，值得細細品味。今天參與展覽開幕茶會的林麗議員表示，曾經有一名身障者每天都把圖畫紙塗成灰色，老師再給他一張紙，仍是塗灰，直到有一天，這名身障者把100張圖畫鋪在地上，竟然組成一隻大象，讓人驚嘆。

黃定和議員表示，她的太太以前教過一名自閉症孩童，原本孩子要吃藥控制，在親友陪同照顧下，病情穩定後不必服藥，功課也突飛猛進，考上建中，身障者往往在不同層面會有亮眼的表現。

此次藝術創作展由縣政府與社團法人宜蘭縣自閉症協會共同策劃，邀請天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心、私立竹峖身心障礙養護院、宜蘭縣普達關懷協會、培德社區復健中心、柏拉圖康復之家、宜蘭縣自閉症協會等共50位身心障礙者，展出30幅藝術創作畫作及80件皮雕、摺紙、陶藝等作品。

縣長林姿妙表示，身障朋友從小就要面對疾病所帶來的諸多不便，但他們並不放棄，在人生的嚴苛挑戰的同時，用毅力與熱情，揮灑出生命的色彩，期待大家一起觀賞身心障礙者及分享其內心的想望，所有作品在縣政大廳展至12月3日。

12月3日是國際身心障礙者日，今天會場也以展架方式，展出16位榮獲「勁勇獎」獲獎者的生命奮鬥故事，近日將舉辦公開頒獎表揚。

宜蘭縣選出16名「勁勇獎」得主，今天起以展架文字展出其動人的生命故事。記者戴永華/攝影
宜蘭縣選出16名「勁勇獎」得主，今天起以展架文字展出其動人的生命故事。記者戴永華/攝影
宜蘭身障者藝術創作展，作品讓人驚豔，今天舉辦開幕茶會。記者戴永華/攝影
宜蘭身障者藝術創作展，作品讓人驚豔，今天舉辦開幕茶會。記者戴永華/攝影
宜蘭身障者藝術創作展，作品讓人驚豔，今天舉辦開幕茶會。記者戴永華/攝影
宜蘭身障者藝術創作展，作品讓人驚豔，今天舉辦開幕茶會。記者戴永華/攝影
宜蘭身障者藝術創作展，作品讓人驚豔，縣長林姿妙感謝身障者參與此次展出。記者戴永華/攝影
宜蘭身障者藝術創作展，作品讓人驚豔，縣長林姿妙感謝身障者參與此次展出。記者戴永華/攝影
宜蘭身障者藝術創作展，作品讓人驚豔，今天舉辦開幕茶會。記者戴永華/攝影
宜蘭身障者藝術創作展，作品讓人驚豔，今天舉辦開幕茶會。記者戴永華/攝影

身障者 自閉

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