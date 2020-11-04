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梁靜茹戀上溫柔總裁 觀銷處長：歡迎來基隆談戀愛
基隆市政府在正濱漁港色彩屋辦光雕，市府觀銷處長曾姿雯曾「捕獲」野生梁靜茹。在色彩屋投資畢加索水岸小塢（CASA PICASSO）餐廳的林達光，傳和梁靜茹譜出戀曲，曾姿雯今天說，有情人找到幸福都值得祝福，基隆這幾年變浪漫、變漂亮了，歡迎更多人來基隆談戀愛。
基市府上月17日起連9天在色彩屋舉辦光雕展演，曾姿雯19日晚上在會場認出梁靜茹。梁說，她和朋友來正濱漁港吃飯、看光雕，很喜歡漁港的氛圍。曾姿雯事後分享兩人合照，很開心光雕節目獲得肯定。
林達光是基隆和平島人，外出經商有成，8年前回家鄉拜訪朋友，看到店址閒置多年求售，查看屋況時，鐵門一拉開就是懷舊碼頭，景致迷人，買下決定投資。買屋後花了2年整修，開設餐廳賣西班牙風味料理。
曾姿雯說，今天看到相關報導前，並不知道林達光和梁靜茹相戀，如果傳言屬實深表祝福，因為有情人找到幸福都值得祝福。
曾姿雯說，市府近年大力推動大基隆歷史場景再現整合計畫，林達光經營的餐廳很有特色，主打西班牙料理呼應和平島歷史，對當地色彩屋觀光發展有加分作用。
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