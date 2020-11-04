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梁靜茹戀上溫柔總裁 觀銷處長：歡迎來基隆談戀愛

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
在正濱漁港懷舊碼頭開設餐廳的畢加索國際企業有限公司總裁林達光，傳與藝人梁靜茹相戀。圖／聯合報系資料照片
在正濱漁港懷舊碼頭開設餐廳的畢加索國際企業有限公司總裁林達光，傳與藝人梁靜茹相戀。圖／聯合報系資料照片

基隆市政府在正濱漁港色彩屋辦光雕，市府觀銷處長曾姿雯曾「捕獲」野生梁靜茹。在色彩屋投資畢加索水岸小塢（CASA PICASSO）餐廳的林達光，傳和梁靜茹譜出戀曲，曾姿雯今天說，有情人找到幸福都值得祝福，基隆這幾年變浪漫、變漂亮了，歡迎更多人來基隆談戀愛。

基市府上月17日起連9天在色彩屋舉辦光雕展演，曾姿雯19日晚上在會場認出梁靜茹。梁說，她和朋友來正濱漁港吃飯、看光雕，很喜歡漁港的氛圍。曾姿雯事後分享兩人合照，很開心光雕節目獲得肯定。

林達光是基隆和平島人，外出經商有成，8年前回家鄉拜訪朋友，看到店址閒置多年求售，查看屋況時，鐵門一拉開就是懷舊碼頭，景致迷人，買下決定投資。買屋後花了2年整修，開設餐廳賣西班牙風味料理。

曾姿雯說，今天看到相關報導前，並不知道林達光和梁靜茹相戀，如果傳言屬實深表祝福，因為有情人找到幸福都值得祝福。

曾姿雯說，市府近年大力推動大基隆歷史場景再現整合計畫，林達光經營的餐廳很有特色，主打西班牙料理呼應和平島歷史，對當地色彩屋觀光發展有加分作用。

基市府上月在正濱漁港舉辦辦光雕活動，觀銷處長曾姿雯（右）發現藝人梁靜茹也到色彩屋吃飯、看光雕。圖／觀銷處長曾姿雯提供
基市府上月在正濱漁港舉辦辦光雕活動，觀銷處長曾姿雯（右）發現藝人梁靜茹也到色彩屋吃飯、看光雕。圖／觀銷處長曾姿雯提供
基隆市政府打造正濱漁港彩色屋浪漫景點，梁靜茹新戀情男友林達光的餐廳就在其中。圖／基隆市政府提供
基隆市政府打造正濱漁港彩色屋浪漫景點，梁靜茹新戀情男友林達光的餐廳就在其中。圖／基隆市政府提供

基隆 正濱漁港 梁靜茹

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