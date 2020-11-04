花蓮設全國首座有機農研究中心 解決農友生產供給問題

花蓮有機驗證面積有2千多公頃，占全國的4分之1，農委會規畫在壽豐鄉設立全國首座「有機農業研究中心」，今天舉行動土典禮，面積達1萬餘平方公尺，預計明年11月完工。農委會主委陳吉仲表示，研究中心可協助農友生產及加工有機產品，解決生產及供給問題，吸引更多農戶投入有機農業。

陳吉仲指出，有機農業研究中心有3大目標及功能，首先是協助有機農生產到有機加工，提供更加專業及系統化的耕作知識，在中心育成研究可減少摸索的時間及減少成本；第二個是有機農業示範平台，農糧及畜牧都可在平台交流；最後是有機的病蟲害管理、資材研究等，協助農民轉型成有機。

針對有機農業利多，陳吉仲表示，「有機農業促進法」已在去年實施，有機農地租金將來公有地可打6折，有機生產每公頃有3萬元生產給付，以及補助有機資材，有機驗證費用9成由農委會吸收。國內需求部分，學校午餐在明年開始，全面使用在地食材，鼓勵使用有機米和蔬果，花東農民可直接供應學校午餐。

除此之外，陳吉仲說，只要跟台灣簽有機同等性國家，像是日本、美國、澳洲等，只要通過台灣的有機驗證，不用在國外驗證，即可直接外銷販售，行銷通路更順暢，提升農友種植有機農產品意願。

有媒體問陳吉仲會不會吃進口美豬？他回應，雖然在安全容許量規範下所有的豬肉都是安全的，但是農委會在支持國內農產及畜牧業的前提下，仍鼓勵大家多使用國產豬，就像是做有機的農民非常辛苦，要花很多功夫成本時間才能生產，呼籲消費者多購買有機產銷履歷的農產品。