花蓮香榭大道路面傾斜引民怨 縣府委外鑑定評估

花蓮縣政府斥資新台幣逾5億元打造的日出觀光香榭大道施工中。議員今天質詢指出，民眾發現部分路面朝住家方向傾斜，有淹水及行車安全疑慮；縣府說，已委請專業單位評估鑑定。

日出觀光香榭大道工程案為前縣長傅崐萁任內推動，在花蓮市民國路到南濱路施作千餘公尺觀光大道，路面中間規畫13.5公尺寬的徒步區，兩則為車輛單行通道，全鋪設花崗石路面，去年4月動工，預計明年7、8月完工。

花蓮縣議會今天舉行第19屆第4次定期大會，國民黨籍議員魏嘉彥質詢指出，接獲民眾陳情，香榭大道福建街到南京街約170公尺路段兩側路面朝向民宅傾斜，不僅下雨會淹水，車輛在傾斜路面行駛也很容易打滑。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆答詢指出，徒步區下方埋設的箱涵，是以下游南濱抽水站的前池水位高層點為基準，必須有一定高度防止回水倒灌，福建街到南京街因地勢較低，勢必與箱涵有落差，加上石材屬鋼性鋪面，僅能順應地勢，導致路面朝民宅傾斜。

鄧子榆指出，經測量橫向坡度約在6%至9%，目前已委請台灣省土木技師公會鑑定，進行摩擦係數、斜率量測，評估安全的車速，也會與柏油AC路面相做比較，加上花崗岩表面有很多處理方式，可增加摩擦係數，都會等評估報告結果做改善。

至於淹水疑慮，鄧子榆表示，新的排水系統有加大箱涵容量，排水口也改採連續式格柵，加上石材斜度提升排水效率，歷經幾次大雨，都有派員到場檢視，目前都沒有發現積水問題。