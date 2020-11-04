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5億元日出大道安全性屢遭質疑 花蓮縣府委外鑑定評估
花蓮縣府施做「日出觀光香榭大道」，因鋪設花崗石板致部分路段斜率過大，屢被質疑行車安全、淹水、摩擦係數不足易滑倒等問題。縣議員魏嘉彥今天質詢，若因濕滑造成意外，縣府是否需負國賠責任？建設處長鄧子榆說，已請專家鑑定是否符合相關設計標準，再視結果改善。
縣議會今天召開第19屆第4次定期大會，魏嘉彥質詢時表示，兩側車道原本要鋪柏油路面，建設處卻改成剛性石板，部分路段斜率達到8%，設計是否符合國家道路標準？未來若濕滑造成民眾滑倒或車輛失控，縣府是否需負國賠責任？
魏嘉彥指出，大道兩側柵欄型排水蓋長寬約是5乘40公分，在斜率如此大的路段，豪大雨時會不會因洩水不及灌入民宅？質問處長鄧子榆「能不能打包票，梅雨季或颱風季時，大水不會淹到民宅？」
鄧子榆說，自由街周邊的地勢起伏，加上大排下方箱涵過高，使得施做大道時為遷就地勢，有一些坡度，斜度比較大的路段在南京街到福建街，斜率約6％到9％。
他表示，已委託台灣省土木技請師公會協助鑑定路面摩擦係數和斜率等，摩擦係數是否足夠，可以和一般柏油路面做比較，等報告出爐，若摩擦係數不足，會改善處理。
對於水淹民宅的疑慮，鄧子榆強調 ，施工時重做排水系統，加大箱涵將並邊溝蓋板改成連續式的格柵，近日降雨時都到現場察看，沒有淹水情形。
日出香榭大道工程將市區自由街從民國路到南濱路上千公尺路段，鋪設花崗石板，規畫兩側是車道，中間是行人徒步區，連同2億多元石板費用在內，工程總經費達5億多元。
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