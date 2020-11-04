蘭嶼鄉無牌車輛上路多 稽查取締還有「紅色警戒」提醒

台東縣蘭嶼鄉近6成汽、機車未掛牌上路普遍，臉書「靠北潛水」粉絲專頁日前也有人貼文討論無牌車輛與潛水客發生車禍，最後送醫不治，凸顯島上無牌車的亂象。雖台東監理站都有執行取締，但島上「紅色警戒」廣播，也常取締無功而返。監理站長周志昌表示，會與警方加強取締，並向鄉親宣導無牌車禁上路。

周志昌說，今年監理站前往蘭嶼執行無牌車輛取締共3次，原本近日還要前往，但礙於天候因素問題，無法順利成行，不過，已發函通知警方加強取締作為；另也通知鄉公所廣為宣導，呼籲鄉親不要駕駛無牌汽機車上路，違者除扣車銷毀外，最高處汽車所有人新台幣 3600元至18000 元罰鍰。

蘭嶼島上公路常有汽、機車未掛牌上路的情形，雖然鄉親早已見怪不怪，但也凸顯出蘭嶼無牌車的亂象，甚至臉書「靠北潛水」粉絲專頁日前也有人貼文討論無牌車輛與潛水客發生車禍，最後潛水客送醫不治，認為蘭嶼街上到處都有無牌車，呼籲關單位重視並解決問題。

蘭嶼鄉公所表示，遭民眾棄置的報廢車輛，估計每年都有3、40輛，不僅造成環境汙染，也有礙觀瞻，但蘭嶼並沒有拆解這些車輛的工廠，只能運到台東拆解。但汽車費用要5至6000元、機車也要600元，根本沒這麼多預算，因此，也希望相關單位協助處理。

周志昌表示，針對蘭嶼無牌車輛的問題，會先行請鄉公所統一登記照冊，再由委託環保回收廠商將車輛運回台東，進行銷毀。同時將在違規車輛源頭加強管制，也就是會同警方在富岡漁港嚴加掌控，查察禁止報廢車輛運入蘭嶼。