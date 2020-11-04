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女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
女子到台南一家速食店用餐點了超長熱狗，沒想到卻被店員性騷擾。圖／擷自臉書
女子到台南一家速食店用餐點了超長熱狗，沒想到卻被店員性騷擾。圖／擷自臉書

台南一名女子在市區成功路上一家速食店用餐，點了「超長熱狗」，結果店員卻回應「女生只點一根熱狗是想做什麼」，讓她感到自己被性騷擾，而上網抱怨，結果先是店長受不了網友批評而道歉，接著是這名店員辭職表達歉意，但網友仍討論不斷，認為結果是不良示範。

這名女子最近到台南找朋友，因為吃了不少東西後，又想吃熱狗，就到成功路上一家速食店單點一根超長熱狗，結果店員在幫她結帳時卻說「女生只點一根熱狗是想做什麼，齁，我跟妳道歉我絕對沒有在性騷擾喔」

當下就讓她覺得很不舒服，之後在網路上抱怨「性騷擾無處不在，無心的也算」，引發網友眾多迴響與討論，認為這名店員雖然自己說沒有性騷擾，但顯然就在性騷擾，還加註沒有性騷，表明根本就了解自己在騷擾別人，絕對不是無心而是有意，有人主張應該告店員，讓他了解自己行為已經觸法。

由於批評聲浪不斷，店長隨即主動出面替店員道歉，表示店員只有18歲，不清楚說出這句話的嚴重性，以為只是開玩笑，已經教訓過員工，而自己身為店長卻讓消費者用餐時感到不舒服，為此致歉，但仍引發網友不滿，認為只是口頭教訓，根本沒用，不少網友並表示要抵制用餐。

沒多久，店長又po出員工親筆寫的道歉信，是寫給店長的一封信，表示自己的行為造成店很大的困擾，決定辭職，而也向該名女子道歉，表示自己「愚笨無知」、「不敢求你原諒，只想再跟你說一聲對不起」，以後再也不敢胡言亂語，希望大家放過該家店與店長，「店長只是希望給我機會改過」

網友則批評第一時間店長就應該讓店員自己道歉，而不是店長幫忙道歉，但也有網友認為，店長很有責任感，只是想保護還年輕的員工，給員工一個改過的機會。

女子到台南一家速食店用餐點了超長熱狗，沒想到卻被店員性騷擾。圖／擷自臉書
女子到台南一家速食店用餐點了超長熱狗，沒想到卻被店員性騷擾。圖／擷自臉書
女子到台南一家速食店用餐點了超長熱狗，沒想到卻被店員性騷擾。圖／擷自臉書
女子到台南一家速食店用餐點了超長熱狗，沒想到卻被店員性騷擾。圖／擷自臉書
女子到台南一家速食店用餐點了超長熱狗，沒想到卻被店員性騷擾。圖／擷自臉書
女子到台南一家速食店用餐點了超長熱狗，沒想到卻被店員性騷擾。圖／擷自臉書
女子到台南一家速食店用餐點了超長熱狗，沒想到卻被店員性騷擾。圖／擷自臉書
女子到台南一家速食店用餐點了超長熱狗，沒想到卻被店員性騷擾。圖／擷自臉書

性騷擾 速食

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