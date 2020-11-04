山毛櫸步道爆人潮像「菜市場」首度啓動2段式總量管制

太平山森林遊樂區今年的山毛櫸長得好，入秋葉色變黃，滿山滿谷的金黃森林大景，十分壯觀，吸引賞景人潮破紀錄，把步道擠得像「菜市場」。羅東林區管理處為維護品質，宣布即日至本月15日，太平山全區不分平假日，啟動2段式車流總量管制，首度因為山毛櫸爆人潮所做出的管制措施。

因為後疫情旅遊，林務局優惠民眾在年底前可以一次免費進入國家森林遊樂區，使太平山售票站原本是假日才有1000輛車流的進場總量管制，今年暑假不分平假日就都啟動管制。而全台只有在太平山能夠近距離欣賞滿山遍野的山毛櫸，今年因為沒有颱風，枝繁葉茂，長得特別好，秋天正是樹葉轉黃季節，目前葉黃率達七成，進入最佳觀賞期，吸引大批人潮衝上山毛櫸步道，只為一睹「黃金林」美景。

今年上山欣賞金黃山毛櫸的遊客人數突然多到破了紀錄，平日2000多人、假日4、5千人，讓工作人員嚇到，步道來往遊客摩肩擦踵，因入口處的停車空間不大，以前只會在假日啟動150輛的車流總量管制，今年不得不決定在平日及假日全都啟動管制。

羅東林區管理處宣布，自即日起本月15日的山毛櫸管制期間，不分平假日，每天都實施2段式車流總量管制，除了在「太平山售票站」管控全區入園車輛上限1000輛外，在「翠峰景觀道路」也會進行第2段管制措施，車輛上限150輛，維護道路安全順暢與遊憩品質。