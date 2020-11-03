花蓮蔥油餅阿伯欠健保費遭追討 執行署邀擺攤償還

花蓮一名賣蔥油餅維生的男子，因積欠健保費遭追討，法務部行政執行署人員考量他的家境狀況，協商以分期繳納，今天舉辦聯合拍賣會，也邀請他來擺攤，盡快還清欠款。

法務部行政執行署花蓮分署今天指出，這名蔥油餅阿伯欠繳健保費近新台幣12萬元，遭衛生福利部中央健康保險署東區業務組移送強制執行。

執行人員原本擬查扣義務人家中車輛，蔥油餅阿伯向執行人員表示，平時都是開著這台車到各地景點擺攤，販售蔥油餅、烤香腸、烤魷魚及大腸包小腸等賺取家用，若車輛帶走就沒辦法維持基本生活所需，請求分期繳納，暫勿扣查車輛。

執行人員考量義務人居住環境確實不佳，且外籍配偶因尚未取得身分證，暫時無法就業，家中還有1名幼子需扶養，經協商分期繳納，並轉介申辦健保紓困。

行政執行署花蓮分署今天舉辦聯合拍賣會，也邀請蔥油餅阿伯到場擺攤，銷售產品抵償欠款，未來每個月聯合拍賣會都可以提供場地讓他設攤。

花蓮分署長鍾志正表示，對於惡意欠繳的義務人，必將採取強力執行措施，以落實公平正義；對於主動願意清償欠款的民眾，則會協助輔導還款，避免造成社會問題，達到雙贏局面。