住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

屏東縣懷孕37周的鄭姓女子到基隆旅遊發現即將臨盆，被送往衛福部基隆醫院順利產下女嬰。消息傳開後網友提問，女嬰健保卡字號英文字母會是「C（基隆）」或是「T（屏東）」？基市府民政處戶政科長李金貴說，女嬰應會在屏東申報戶口，所以是英文字母是「T」，但未來辦理身分證，背面出生地欄會寫「基隆市」，記錄她與基隆的緣分。

鄭姓女子和先生北上旅遊，上個周末在基隆發現已落紅，因人生地不熟，急向警方尋求協助，由警車開道迅速護送到基隆醫院急診室，2個小時後產下健康女寶寶。

基隆醫院院長林慶豐等人到病房致贈禮給這名特殊的產婦及新生兒，表達祝福。鄭女是產第一胎，感謝醫師及護理人員貼心指導哺育母奶及產後護理，讓她安心不少。鄭女的丈夫也說，在這麼緊急的狀況能平安迎接可愛的女兒出世，感謝員警和醫院的協助。

公費流感疫苗先前出現「搶打」風潮時，基隆市一家診所誤以健保卡英文字母是不是「C」，做為認定是不是「基隆人」的依據，引爆爭議。台灣尾這名產婦出門旅遊，無預期的情況下在台灣頭生產，女嬰的健保卡字號是不是「C」引起討論。

李金貴表示，現在各縣市都有生育補助，並規定申請者須設籍一段時間。女嬰的父母應該都設籍屏東，理應帶女嬰回屏東登記申報戶口，所以是T開頭。女嬰終究是在基隆出生，由醫院開具出生證明，所以女嬰長大後辦理身分證，背後出生地欄會註記「台灣省基隆市」。