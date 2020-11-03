送油貨輪因風浪大停航 蘭嶼發電廠油量剩10天

受到東北季風影響，連日海象不佳，貨輪停航多日，台東蘭嶼發電廠用油目前低於500公秉（50萬公升）安全存量；台電台東區營業處副處長簡翠玉表示，目前油量最多可供10天發電量，天候轉好就盡快恢復補給，也呼籲島上居民共體時艱，節約用電。

蘭嶼發電廠有6部發電機，使用超級柴油運轉發電，並設置2座750公秉的儲油槽，由中油公司委託貨輪公司來運補油料，不過，近日受到東北季風，加上閃電颱風影響，基於安全考量，貨輪不得不停駛；蘭嶼油料運補受阻，也讓發電廠油槽不到500公秉安全存量，台電台東區營業處除了每天監控油料狀況，也持續連繫中油，只要天候許可，優先運補油料到蘭嶼。

簡翠玉說，油料出現不足，因中油運補受到天候影響，昨天到綠島卸貨後，就因海象不佳停駛2天，對目前低於500公秉安全存量的蘭嶼發電廠來說，確實是一大困境；10月份中油僅補給3次，總共約256公秉（25萬6000公升）油量，以1天發電廠使用1萬5000公升用油來發電，並依每天發電量的變化，油量最多可用到10天左右，因此呼籲島上居民共體時艱，節約用電。