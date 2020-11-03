快訊

歐洲東南亞疫情掃到台灣 德英法菲移入4例新冠肺炎

封城前夜的恐怖攻擊：維也納鬧街掃射3死…已知什麼？

紅鶴疑被男童打傷後死亡 動保法最高可罰200萬元

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
上月30日有一名男童拿不明物體往紅鶴方向丟，導致紅鶴跳開時受傷。記者王思慧／翻攝
上月30日有一名男童拿不明物體往紅鶴方向丟，導致紅鶴跳開時受傷。記者王思慧／翻攝

花蓮一家咖啡廳飼養7隻紅鶴吸引客人，員工卻在1日發現其中一隻紅鶴受傷，泡在水池裡，經調閱監視器後，發現前一天有一名男童拿不明物體丟紅鶴，導致腿部受傷摔進水裡，昨晚死亡。花蓮動植物防疫所表示，若確認是該名男童所為並導致紅鶴受傷，可視情節開罰20萬元至200萬元。

有網友在臉書貼文，指咖啡廳飼養的紅鶴雙腿有開放性傷口，環境髒亂不重視動物權益，引起民眾撻伐。咖啡廳老闆回覆，員工在1日上午發現紅鶴腳受傷，趕緊聯絡動物醫院，但當天正好是周日，臨時找不到獸醫，有獸醫院建議不要動紅鶴，怕受驚嚇造成二度傷害。

經老闆調監視器畫面，發現10月31日晚間9時40分左右，有男童拿不明物體攻擊紅鶴，先是丟了2次，紅鶴都是頭蹲下來躲避，但男童又跑去另一邊丟第3次，這次紅鶴受驚嚇跳開，導致腿受傷摔進水裡。老闆說，對於男童的行為非常痛心，已報案並將證據交給警方處理。

花蓮動植物防疫所保護股代理股長張秉浤說，若確定是男童所為，會找到行為人並請監護人陳述；強調任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若致動物重傷或死亡，可依動保法處2年以下有期徒刑，或併科20萬元以上200萬元以下罰鍰。

針對飼養環境跟動物健康狀況，老闆稱水池2天換1次水，並提供適當飲水及食物。張秉浤表示，因現場是開放式環境，動物確實防護措施不完善，導致動物受傷，會敦促改善飼養環境。至於民眾質疑飼主虐待動物，經查看現場沒有明顯虐待情事。

花蓮縣農業處副處長張仁智說，稽查小組查看環境，環境並無違反規定，也沒有不當飼養行為，未涉及飼養不當部分。

紅鶴因受驚嚇跳開，導致腿受傷摔進水裡。記者王思慧／翻攝
紅鶴因受驚嚇跳開，導致腿受傷摔進水裡。記者王思慧／翻攝
花蓮一家咖啡廳飼養紅鶴吸引客人，卻有紅鶴疑似被人丟物體受傷死亡。記者王思慧／翻攝
花蓮一家咖啡廳飼養紅鶴吸引客人，卻有紅鶴疑似被人丟物體受傷死亡。記者王思慧／翻攝

咖啡廳 監視器

延伸閱讀

花蓮鳳林反卜蜂自救會轉贈捐款 助8校清寒生

「國產豬不輸美國豬」 花蓮豬農主打無毒肉品吸引顧客

女徒步環島深夜徘徊 花蓮警協助找安心住宿

桃市復興區打造咖啡產業鏈 農民盼開咖啡廳圓夢

相關新聞

紅鶴疑被男童打傷後死亡 動保法最高可罰200萬元

花蓮一家咖啡廳飼養7隻紅鶴吸引客人，員工卻在1日發現其中一隻紅鶴受傷，泡在水池裡，經調閱監視器後，發現前一天有一名男童拿...

蘭嶼發電廠驚傳油料見底？台電證實：發電最多撐10天

受到東北季風影響，連日海象不佳，貨輪停航多日，使得蘭嶼發電廠用油陷入危機，目前低於500公秉（50萬公升）安全存量。台電...

基隆24小時不斷電創意遊程徵選 「閨蜜小旅行」獲首獎

基隆市政府觀光及城市行銷處舉辦的「基隆24小時不斷電濱海奇基線跟著走」創意遊程影音徵件比賽，得獎名單出爐，今天舉行頒獎典...

花蓮鳳林反卜蜂自救會轉贈捐款 助8校清寒生

花蓮鳳林鎮民在5月組成自救會，反對卜蜂設養雞場，期間民眾自發性捐款，後來花蓮縣政府於6月23日正式宣布撤照。剩下的9萬多...

基隆出400年來不同族群生活繪本 魏德聖和林右昌將對談

基隆市文化局出版「誰來基隆－多元族群歷史圖文書」系列套書共5冊繪本，分別描繪出基隆400年來不同族群的生活面貌，今天亮相...

台南女大生命案 林右昌：校園安全不是發生憾事再補救

針對台南長榮大學馬來西亞籍女大生擄殺命案，引發各地對校園安全的重視，基隆市長林右昌今天表示，校園安全應該是平常要去注意的...

抹茶山遊客趕下山、民眾趕辦事都叫救護車 議員批誇張

散客、團客瘋狂前往的抹茶山，至今熱度未減。宜蘭縣議員今質詢時大爆，遊覽車載客去走抹茶山，下山為了趕車，要客人就打119叫...

洄瀾橋 踏尋客家移民路

花蓮吉安鄉七腳川溪出海口有一座客家景觀橋梁，鄉公所命名為「洄瀾橋」，景觀橋結合濱海客家移民路徑與海邊客庄，造型以先人登陸...

員山大湖荒廢 宜縣府再造天鵝美景

宜蘭縣員山鄉湖面形狀宛如天鵝的大湖風景區，四季水色不同，美景天成，可惜委由民間管理荒廢多年，經協商後交由縣府整建，近日即...

基北快捷公車 明年初添第4線

基隆往返台北已開通3線快捷公車，基隆交通處長李綱昨指出，第4線快捷公車規畫往來基隆中山區、北市南港區，已獲公路總局審議通...

台東最美的牆 「讓春天來了」

台東縣文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，經美化改造後，店家形容說「還沒彩繪前，這牆好...

宜蘭大湖風景區荒廢多年 縣府整建「還湖於民」

宜蘭縣以水聞名的員山鄉，擁有特殊的水源與湧泉水域環境，隨處可見湖泊及埤塘等景觀，而在數座埤湖之中，有座湖面形狀宛如天鵝的...

熱門新聞

保護學生無死角！ 這所大學路旁電桿也增掛巡邏箱

宜蘭大湖風景區荒廢多年 縣府整建「還湖於民」

淡海輕軌藍海線第一期來了 最快11月通車首月免費

基北快捷公車夯3線每月載客28萬人次 第4線明年初成行

苗縣議會國民黨團開第一槍？ 擬刪除縣府總預算500萬

蘭嶼發電廠驚傳油料見底？台電證實：發電最多撐10天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。