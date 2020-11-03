紅鶴疑被男童打傷後死亡 動保法最高可罰200萬元

花蓮一家咖啡廳飼養7隻紅鶴吸引客人，員工卻在1日發現其中一隻紅鶴受傷，泡在水池裡，經調閱監視器後，發現前一天有一名男童拿不明物體丟紅鶴，導致腿部受傷摔進水裡，昨晚死亡。花蓮動植物防疫所表示，若確認是該名男童所為並導致紅鶴受傷，可視情節開罰20萬元至200萬元。

有網友在臉書貼文，指咖啡廳飼養的紅鶴雙腿有開放性傷口，環境髒亂不重視動物權益，引起民眾撻伐。咖啡廳老闆回覆，員工在1日上午發現紅鶴腳受傷，趕緊聯絡動物醫院，但當天正好是周日，臨時找不到獸醫，有獸醫院建議不要動紅鶴，怕受驚嚇造成二度傷害。

經老闆調監視器畫面，發現10月31日晚間9時40分左右，有男童拿不明物體攻擊紅鶴，先是丟了2次，紅鶴都是頭蹲下來躲避，但男童又跑去另一邊丟第3次，這次紅鶴受驚嚇跳開，導致腿受傷摔進水裡。老闆說，對於男童的行為非常痛心，已報案並將證據交給警方處理。

花蓮動植物防疫所保護股代理股長張秉浤說，若確定是男童所為，會找到行為人並請監護人陳述；強調任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若致動物重傷或死亡，可依動保法處2年以下有期徒刑，或併科20萬元以上200萬元以下罰鍰。

針對飼養環境跟動物健康狀況，老闆稱水池2天換1次水，並提供適當飲水及食物。張秉浤表示，因現場是開放式環境，動物確實防護措施不完善，導致動物受傷，會敦促改善飼養環境。至於民眾質疑飼主虐待動物，經查看現場沒有明顯虐待情事。