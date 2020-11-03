貨輪停航暫無法運補油料 蘭嶼發電最多能撐10天
東北風增強，連日海象不佳，貨輪停航多日，導致蘭嶼發電廠用油目前低於500公秉（50萬公升）安全存量，現有油量最多僅能撐10天發電，居民憂影響民生問題，盼相關單位重視。
由於中油運補受到天候影響，因海象不佳貨輪停駛2天。再加上輕度颱風「閃電」滯留打轉影響，基於安全考量，貨輪恢復開航時間還不確定。
台電台東區營業處副處長簡翠玉今天表示，目前油量最多僅剩10天發電，低於500公秉安全存量，呼籲島上居民共體時艱，節約用電；目前除每天監控油料狀況，也持續與中油聯繫，一旦天候許可，將優先運補油料到蘭嶼。
蘭嶼籍台東縣議員黃碧妹指出，如果油料已達到底，全島勢必要大停電，屆時對整個民生物資、醫療、學校及消防都會受到衝擊，希望相關單位重視這個問題。
蘭嶼發電廠為島上唯一的一座發電廠，有6部柴油發電機商轉中，供給全島需使用的電力。
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