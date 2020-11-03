基隆24小時不斷電創意遊程徵選 「閨蜜小旅行」獲首獎

基隆市政府觀光及城市行銷處舉辦的「基隆24小時不斷電濱海奇基線跟著走」創意遊程影音徵件比賽，得獎名單出爐，今天舉行頒獎典禮，市長林右昌希望透過民眾的觀點、深入在地生活發揮創意，發掘更多基隆創新玩法。首獎獎金8萬元，由許廣仲獲得。

林右昌說，比賽總獎金19萬元，吸引34組參賽者前來挑戰，許多民眾開發專屬自己的創意不斷電遊程來參賽，作品多元內容豐富繽紛，網路票選更多達3萬3千多人次參與，看著許多年輕朋友組團參加比賽，感受得到基隆的年輕與活力，可以24小時不斷電從早玩到晚，甚至選擇3天2夜、2天1夜，體驗基隆在地之美。

比賽聘請國內產、官、學界專業評審進行評分，參賽作品共34件，取前三名及佳作三名，許廣仲「基隆24小時不斷電-閨蜜小旅行」得到首獎肯定獲得獎金8萬元，第二名簡維澤「空拍看見雨都生“基”玩到斷電」，第三名莊夢如「基隆新雨後，24小時漫步海港中」，這些作品都可上基隆旅遊網、魅力基隆Youtube、濱海奇基線上觀看。

台灣好行-濱海奇基線不僅有創意遊程影音比賽，為鼓勵民眾搭乘濱海奇基線，觀銷處針對不同客群推出3款優質套票，「A方案-濱海奇基親子趣」內容有一日乘車券及海科館門票，原價250元，優惠價150元；「B方案-基隆小鎮散步漫遊」內容有北北基好玩卡交通暢遊一日券、和平島公園門票、樂品喜塘午茶套餐，原價485元，優惠價399元。

「C方案-奇基饗食享樂」內容有北北基好玩卡交通暢遊一日券、找到幸福咖啡店午茶、連珍糕餅、漁品軒伴手禮各一份，原價605元，優惠價499元，套票最高享6折優惠，套票於雄獅旅遊官網、雄獅旅遊門市(基隆、台北站前、新北板橋、南港車站)、北北基好玩卡線上平台以及KKDAY等通路販售中。