花蓮鳳林反卜蜂自救會轉贈捐款 助8校清寒生

花蓮鳳林鎮民在5月組成自救會，反對卜蜂設養雞場，期間民眾自發性捐款，後來花蓮縣政府於6月23日正式宣布撤照。剩下的9萬多元捐款，反卜蜂自救會開會決議，要捐給鳳林鎮內2所國中及6所國小，作為清寒獎助學金。

今天自救會在鳳林國小舉行捐贈儀式，受贈8所學校皆派代表參加。鳳林國中校長羅崇禧說，這次反卜蜂運動是在地自發性活動，對孩子來說是很重要的公民議題，也培養孩子關心在地議題，感謝自救會願意將錢回饋到國中小，期盼這筆金費對於弱勢孩子照顧能發揮作用。

鳳林國小校長李國清說，活動結餘9萬多元應可給每所學校1萬1千多元，8所學校將頒贈給清寒學生獎助學金。

反卜蜂鳳林自救會幹部張家蕙、蕭文立及許正燊致贈捐款，並接下各校感謝狀，張家蕙說，因為是鳳林人捐錢，秉持「取自鳳林用自鳳林」，決議將錢捐給在地學校；強調自救會沒有解散，仍持續關心花蓮環境議題，若未來有關環境議題時，將義不容辭出來幫助。