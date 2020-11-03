基隆出400年來不同族群生活繪本 魏德聖和林右昌將對談

基隆市文化局出版「誰來基隆－多元族群歷史圖文書」系列套書共5冊繪本，分別描繪出基隆400年來不同族群的生活面貌，今天亮相。透過不同族群淺顯易懂的故事與圖像，一窺基隆獨特的文化背景和歷史故事，8日新書發表會市長林右昌將與知名導演魏德聖對談，暢談多元族群在台灣的歷史文化。

文化局長陳靜萍說，這套繪本以基隆歷史為基底的系列繪本，以圖畫與文字，描寫在不同歷史時空背景下，關於人與這片土地的故事。繪本以巴賽人、西班牙人、法國人、日本人與漢人等5個族群為故事主軸，在史料的基礎上，透過描繪情境建構當時可能發生的故事，讓讀者更貼近這塊土地。

今天2位作者蔡沛鈴、江煜勳分享創作過程，其中「從唐山吃到基隆」，重現書中6道交融不同族群的特色佳餚，現場6道菜色如貼鍋饅頭、雞捲等都是基隆特色食物，書中美味的特色、源由都描繪得很清楚。

林右昌表示，基隆在台灣的歷史上扮演著相當重要的角色，也是許多族群踏上台灣這塊土地的第一站，在「大基隆歷史場景再現整合計畫」中，除了在硬體再造重現、活化過去的歷史場景外，更重要的是透過調查研究、出版來勾勒出當時人們的生活場景。