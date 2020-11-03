台南女大生命案 林右昌：校園安全不是發生憾事再補救

針對台南長榮大學馬來西亞籍女大生擄殺命案，引發各地對校園安全的重視，基隆市長林右昌今天表示，校園安全應該是平常要去注意的工作，不是發生憾事後再來補救，平常把工作做好，就可以避免這樣的事情發生。

長榮大學馬來西亞籍女大生擄殺命案，台鐵高架橋下路燈亮不亮引發爭議，校園周遭安全備受質疑，台南市長黃偉哲坦承市府的確做得不夠，也應該痛定思痛檢討缺失。

市長林右昌今天市務會議後記者會，媒體詢問基隆如何加強校園安全，林右昌說，校園安全應該是平常要去注意的工作，不是發生憾事後再來補救。

林右昌指基隆市的學校的周邊都一直要求用最高防護的標準，不管是周邊的照明、監視器、電子圍籬等，基隆市非常注意這一部分，發生憾事大家都不願意看到，平常把工作做好，就可以避免這樣的事情發生。