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抹茶山遊客趕下山、民眾趕辦事都叫救護車 議員批誇張

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議員謝燦輝（左）批評，抹茶山下來的遊覽車團客要趕車，或民眾下山辦事都呼叫救護車，他請消防局要改善資源浪費問題。記者戴永華／翻攝議會網路系統
宜蘭縣議員謝燦輝（左）批評，抹茶山下來的遊覽車團客要趕車，或民眾下山辦事都呼叫救護車，他請消防局要改善資源浪費問題。記者戴永華／翻攝議會網路系統

散客、團客瘋狂前往的抹茶山，至今熱度未減。宜蘭縣議員今質詢時大爆，遊覽車載客去走抹茶山，下山為了趕車，要客人就打119叫救護車，也有民眾要下山買菜就醫，佯稱肚子痛叫救護車，一到山下，肚子都不痛了，很誇張，要求消防局改善救護資源浪費問題。

縣消防局長徐松奕表示，從新冠疫情發生到現在，抹茶山的登山人潮一直很多，簡直跟「夜市」人來人往的人潮超不多，今年的抹茶山救護案件確實比去年多，但救護人員不是醫師，無法從呼叫請求救護民眾的外觀，辨別是否真的不舒服。

縣議員謝燦輝今在議會質詢消防局時，仿間對於抹茶山的救護資源爭議，傳得沸沸揚揚，有些遊覽車載客山上去，下山時為了趕車，竟私下叫團員如果走不動，就打119叫救護車來救，由救護人員上山去帶他們下來。

據了解，去年一整年的抹茶山救護案件14件，今年到目前為止19件。消防局長徐松奕坦承確有增加情形，他們無從判斷是否為了趕車，才有呼叫救護車的行為，但呼籲請民眾登山要考量自己的體能及裝備。

謝燦輝說，現在資訊網路及媒體發達，已經沒有什麼個人隱私了，所謂無風不起浪，網路上一直在傳這件事，應該有其可信度，請問消防局能改善嗎？

謝又說，除了抹茶山救護問題外，住在山地鄉的民眾有事要下山，也說肚子痛，打119叫救護車接送，一到山下羅東市區，肚子就不痛了，也不必去醫院，實在太誇張；過去廣興消防分隊就曾經發生過這種事，請消防局應正視此問題。

消防局表示，救護是他們的職責，也不能拒絕，會盡量請被救護者下山後就醫檢查。

救護車 遊覽車

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