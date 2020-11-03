蘭嶼發電廠驚傳油料見底？台電證實：發電最多撐10天

受到東北季風影響，連日海象不佳，貨輪停航多日，使得蘭嶼發電廠用油陷入危機，目前低於500公秉（50萬公升）安全存量。台電台東區營業處副處長簡翠玉表示，目前油量最多僅剩10天發電。

簡翠玉說，油料出現不足，因中油運補受到天候影響，昨天到綠島卸貨後，就因海象不佳停駛2天，對於目前低於500公秉安全存量的蘭嶼發電廠來說，確實是一大困境，也希望天候轉好，盡快恢復補給。

她表示，10月份中油僅補給3次，總共約256公秉（25萬6000公升）的油量，以一天發電廠使用1萬5000公升用油來發電，並依每天發電量的變化，油量最多可用到10天左右，因此，呼籲島上居民共體時艱，節約用電。

據了解，蘭嶼發電廠有6部發電機，使用超級柴油來運轉發電，並設置2座750公秉的儲油槽，由中油公司委託貨輪公司來運補油料，不過，近日受到東北季風，加上閃電颱風影響，基於安全考量，貨輪不得不停駛。

蘭嶼油料運補受阻，也讓發電廠油槽不到500公秉安全存量，目前台電台東區營業處除了每天監控油料狀況，也持續連繫中油，只要天候許可，優先運補油料到蘭嶼。

負責運補的船公司表示，蘭嶼發電油料都已裝箱好了，但這幾天東北季風海象狀況不佳，浪高都有3公尺，況且又有閃電颱風逼近，浪況只會更差，貿然航行相當危險，只能等風浪較小才能送油。