宜蘭大湖風景區荒廢多年 縣府整建「還湖於民」

宜蘭縣以水聞名的員山鄉，擁有特殊的水源與湧泉水域環境，隨處可見湖泊及埤塘等景觀，而在數座埤湖之中，有座湖面形狀宛如天鵝的大湖風景區，四季水色不同，美景天成，可惜委由民間管理荒廢多年，經協商後交由縣府整建，近日即將動工，第一期工程明年9月完工。

員山鄉水源豐沛，大湖風景區風光秀麗，尤其湖水依不同季節，呈現春綠、夏黃、秋灰、冬藍，民國72年經由宜蘭縣公告劃設為全縣的第一個風景特定區，特定區面積92公頃；湖域屬於農田水利署宜蘭管理處管理，面積約10公頃，少部分土地為員山鄉公所所有。

20幾年前，農田水利單位委由民間經營管理大湖風景區，因特定區範圍大部分都是私有土地及大湖湖域的訴訟等問題，致使大好的湖光水色無法好好開發利用，流於荒煙蔓草，非常可惜。

雖然整個區域並無縣政府的土地，但與員山鄉公所及水利單位協商後，決定交由宜蘭縣政府向中央建設經費，獲交通部觀光局核定補助「大湖風景特定區周邊景觀改善第一期工程」2500 萬元經費( 含縣府配合款900 萬元) ，最近即將動工，施工期間暫時封閉到明年九月，預計施作入口廣場環境營造，提供水域休憩及碼頭設施，第二期會再爭取4500萬元。

施工前，縣長林姿妙今天前往了解計畫進度，縣府工商旅遊虎表示，呼應天鵝形狀的湖域，將來的碼頭是一座仿天鵝翅膀造型的白羽碼頭，翅羽間的空位做為小型船隻、獨木舟停放空間；另外在湖面上會有「天鵝座星光橋」，是一座仿天鵝造型的景觀跨橋，運用燈光及水面光暈投射出天鵝向大湖飛翔的模樣，營造浪漫氛圍。