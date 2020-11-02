快訊

評／自己不小心？性暴力源自動物性？長榮女大生命案的輿論反思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭大湖風景特定區整建 預定110年9月完工

中央社 / 宜蘭縣2日電

宜蘭員山大湖風景特定區過去因湖域管理糾紛沒落，農田水利署今年與縣府合作開發，11月初起將改善入口廣場等設施，預定明年9月完工，屆時將成縣內觀光遊憩新亮點。

宜蘭縣長林姿妙今天視察大湖風景特定區周邊景觀改善第一期工程概況，由縣府工商旅遊處相關主管簡報。

工商旅遊處表示，大湖風景特定區為民國72年劃設的第一處縣轄風景區，面積約10公頃。長久以來因為特定區範圍大部分是私有土地，還有特定區湖域曾發生民間育樂公司與當時的宜蘭農田水利會（現改為農田水利署宜蘭管理處）管理訴訟等問題，導致未能有較整體的觀光建設計畫；水利會之後將湖域與周邊土地取回，並與縣府分期開發合作。

工商旅遊處指出，去年底經向中央爭取經費，獲交通部觀光局核定「大湖風景特定區周邊景觀改善第一期工程」補助新台幣2500萬元經費後，近日將改善入口廣場環境營造，並提供水域休憩及碼頭設施，預定明年9月完工。在「還湖於民」政策推動下，未來訪客可自由進出特定區。

此外，第二期湖域步道改善工程經費4500萬元部分，縣府也於今年9月15日函請交通部觀光局爭取中。

林姿妙表示，第一期工程完工後可望改善大湖風景特定區環境，帶動地方觀光產業發展，營造宜蘭縣觀光遊憩新亮點。

林姿妙 觀光局 水利署

延伸閱讀

影／宜蘭橋通車了！媽祖陣頭帶頭走新橋祈安 民眾感動

蘭陽媽祖文化節登場 火神陣破穢除氛保安

議員要求解聘林瑞陽觀光大使 宜縣規劃另覓人選

林姿妙與十大傑出青年林薇相見歡 「宜蘭以妳為榮」

相關新聞

宜蘭大湖風景區荒廢多年 縣府整建「還湖於民」

宜蘭縣以水聞名的員山鄉，擁有特殊的水源與湧泉水域環境，隨處可見湖泊及埤塘等景觀，而在數座埤湖之中，有座湖面形狀宛如天鵝的...

基北快捷公車夯3線每月載客28萬人次 第4線明年初成行

基隆市政府交通處今在議會定期會報告指出，基隆往返台北已開通3條基北快捷公車路線，每月載客達28萬人次。第4條快捷公車規畫...

轉角遇見藝術 台東讓人驚豔彩繪牆領略縱谷、海岸美景

台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海...

羅東第三市場機車停車場超優惠 身障者申請證明免費停

宜蘭兩大醫院對面的羅東鎮第三市場機車停車場，每天買菜及看病民眾停車需求大，停一次費用只要10元，大受歡迎。鎮公所為照顧身...

訪小米學堂 賴清德：助轉型正義

台東縣金峰鄉排灣族歷坵部落「小米學堂」昨辦祭典活動，副總統賴清德受邀出席，賴穿上排灣族背心族服，過火、洗手去穢，受到族人...

議員了解中… 正濱漁港違建已拆

基隆市正濱漁港色彩屋最側邊的鐵皮屋違建被市府排入拆除，使用者提出房屋稅籍證明等單據，向市議員呂美玲陳情，市府都發處使管科...

拼貼藝術亮相 馬太林部落新亮點

野生畫家優席夫和原住民藝術家陳明智等人合作，利用磁磚、碎玻璃及石頭等，在花蓮玉里馬太林部落的教會牆面，創作馬賽克拼貼藝術...

【溼地大戰／上】宜蘭私地「直接被圈地」卻沒補償 老農怒罵政府土匪

電影「魯冰花」主角古阿明家的拍攝場景，就位在保育界譽為「國寶級濕地」的宜蘭雙連埤旁，20多年前地主想開發，宜蘭縣政府編列5600多萬元強制徵收，畫設為野生動物保護區，地主氣得放入上千隻草魚及鴨鵝玉石俱焚。9年前被公告為國家重要濕地的宜蘭五十二甲濕地，地主要求徵收，營建署卻絕口不談補償，放任環團和地主劍拔弩張。

萬聖節賣基隆農特產品 輸血袋裝樹梅飲受歡迎

基隆市政府產業發展處搭上萬聖節潮流，在文化中心廣場舉辦「萬聖在基隆 農漁嘉年華」創意市集，展售多款基隆農特產品，其中以輸...

花蓮馬太林部落拼貼藝術亮相 盼為地方帶來經濟價值

野生畫家優席夫和原住民藝術家陳明智等人合作，利用磁磚、碎玻璃及石頭等，在花蓮玉里馬太林部落的教會牆面創作馬賽克拼貼藝術，...

賴清德參訪台東排灣族部落 展現接地氣

台東縣金峰鄉全國首座以原住民族傳統農糧小米主體的體驗場館「小米學堂」，經翻修後今天啟用。賴清德受邀出席，他也接地氣穿上排...

熱門新聞

高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

長榮大學反映附近路燈根本就不亮 黃偉哲回應了

彰化光復郵局改建影城 還沒拆除就惹毛彰化市長

侯友宜、鄭文燦出席同場活動 張花冠：選輸的人跑去當行政院長

高鐵轉中捷末班車限時1分鐘 議員：跑百米也到不了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。