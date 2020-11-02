宜蘭大湖風景特定區整建 預定110年9月完工

宜蘭員山大湖風景特定區過去因湖域管理糾紛沒落，農田水利署今年與縣府合作開發，11月初起將改善入口廣場等設施，預定明年9月完工，屆時將成縣內觀光遊憩新亮點。

宜蘭縣長林姿妙今天視察大湖風景特定區周邊景觀改善第一期工程概況，由縣府工商旅遊處相關主管簡報。

工商旅遊處表示，大湖風景特定區為民國72年劃設的第一處縣轄風景區，面積約10公頃。長久以來因為特定區範圍大部分是私有土地，還有特定區湖域曾發生民間育樂公司與當時的宜蘭農田水利會（現改為農田水利署宜蘭管理處）管理訴訟等問題，導致未能有較整體的觀光建設計畫；水利會之後將湖域與周邊土地取回，並與縣府分期開發合作。

工商旅遊處指出，去年底經向中央爭取經費，獲交通部觀光局核定「大湖風景特定區周邊景觀改善第一期工程」補助新台幣2500萬元經費後，近日將改善入口廣場環境營造，並提供水域休憩及碼頭設施，預定明年9月完工。在「還湖於民」政策推動下，未來訪客可自由進出特定區。

此外，第二期湖域步道改善工程經費4500萬元部分，縣府也於今年9月15日函請交通部觀光局爭取中。

林姿妙表示，第一期工程完工後可望改善大湖風景特定區環境，帶動地方觀光產業發展，營造宜蘭縣觀光遊憩新亮點。