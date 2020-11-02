基北快捷公車夯3線每月載客28萬人次 第4線明年初成行

基隆市政府交通處今在議會定期會報告指出，基隆往返台北已開通3條基北快捷公車路線，每月載客達28萬人次。第4條快捷公車規畫往來基隆市中山區、北市南港區可望明年初上路。

交通處建議第4條快捷公車從基隆火車站發車，經中山一、二路、中華路、文化路、復興路接基隆港西岸聯外道路，再從國道3號汐止新台五路交流道駛往南港。尖峰時段每隔20分鐘發1班車，離峰30到40分鐘發1班車，車程約35分鐘，初估每天3000人次以上搭乘。

中山區市議員莊敬聖說，中和路喜市、大慶大城住戶多，也有台北通勤需求，第4條快捷公車不可規畫從德安路上聯外道路，而是要從中和路上聯外道路才合理。

基隆現有3條快捷公車為中正信義區2088路線，分由八斗子、基隆女中開往北市府轉運站；暖暖區1088路線由暖暖開往南港展覽館；中正區1579路線由中正區開往台北市中山區，去年10月15日開通，頗受海大師生及沿線居民歡迎。

交通處統計，3條快捷公車每月載客達28萬人次，每年可望超過300萬人次搭乘，不僅帶給基隆市民行的便利，也有助外縣市民眾利用快捷公車到基隆觀光旅遊。

交通處長李綱今在議會說，市府持續檢視民眾公共運輸需求，規劃更完善路線。第4條快捷公車需求申請案，經交通部公路總局台北市區監理所國道客運需求申請案專案小組會議討論後，同意需求申請，目前等待交通部公路總局核定公告。

安樂區市議員鄭愷玲表示，安樂區目前有國道客運，也有往內湖跳蛙公車，但是還沒有快捷公車，希望市府爭取安樂區到內湖快捷公車，以利安樂區民通勤。