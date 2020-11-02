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轉角遇見藝術 台東讓人驚豔彩繪牆領略縱谷、海岸美景

聯合報 / 記者劉星君／台東即時報導
台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館。圖／台東縣政府提供
台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館。圖／台東縣政府提供

台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館，老屋美化後，店家開心說「還沒彩繪前，這牆好像一直在冬天，彩繪過後，春天就來了」。

台東縣府文化處指出，這面壁畫也是地方文化館今年度成果展，呼應縣長饒慶鈴「文化無所不在，轉角就能遇見藝術」的縣政期許，邀請藝術家走訪各地館舍，經深入討論與多次創作工作坊，將各館特色融入壁畫共創，讓成果展不再只是一兩天的熱鬧，而成為生活的美麗日常。

台東縣長饒慶鈴說，跟其他地區不同，台東的地方文化館都是從土地裡長出來的，創作團隊依此發展出「土地長出來的文化館」壁畫創作理念，地點選擇在台東農產公司圍牆，讓文化與農業事務在此完美串聯。

台東縣府文化處長鍾青柏感謝農業處願意出借牆面，讓藝術家以打造藝術品的規格將地方文化館介紹給大家；農業處長許家豪說，經由牆面指引，默數去過的館舍只有5間，他將擇期造訪另5間。

參觀民眾可以在這面牆上欣賞到台東美術館、順天宮文物館、台東表演藝術館、新元昌紅茶產業文化館、海端鄉布農族文化館、稻米原鄉館、阿底旦文化故事館、成功鎮原住民文物館、台東縣自然史教育館、蘭嶼文物館等十家館舍的美麗風貌。

參觀者拿出手機掃描館舍QR code即可輕鬆連結市區、縱谷、海岸與南迴文化館，了解台東地方文化的多樣性，可說是引領民眾遍遊台東文化館的任意門，歡迎大家隨時前往觀賞。

台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館。圖／台東縣政府提供
台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館。圖／台東縣政府提供
台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館。圖／台東縣政府提供
台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館。圖／台東縣政府提供
台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館。圖／台東縣政府提供
台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館。圖／台東縣政府提供
台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館。圖／台東縣政府提供
台東縣府文化處邀請藝術家簡俊成帶領台東地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，民眾經過這面牆，猶如遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館。圖／台東縣政府提供

台東 壁畫 文物

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