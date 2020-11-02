羅東第三市場機車停車場超優惠 身障者申請證明免費停

宜蘭兩大醫院對面的羅東鎮第三市場機車停車場，每天買菜及看病民眾停車需求大，停一次費用只要10元，大受歡迎。鎮公所為照顧身障者需求，宣布即日起開辦「友善停車證明」，憑證快速通關，免費停車。

羅東鎮第三市場機車停車場算是全縣進出利用率相當頻繁的停車空間，每天到博愛醫院及聖母醫院看病的民眾爆多，又位處菜市場旁，菜籃族更需要停車。鎮公所規畫400個機車停車位，每次收費10元，滿足許多人停車需求，且身障者直接免費停車，被譽為全縣「最有愛」的公營機車停車場。

9月28日這座機車停車場收費方式從人工改為自動化收費，多數民眾已漸漸習慣自動收費機。依規定，除非是肢體障礙的輔具三輪車可以免費停車，身障者機車進入是要收費的；鎮長吳秋齡基於照顧身障弱勢者，特別給予免費停車，此舉雖是便民利民，卻有少數機車族持他人的身心障礙手冊進入停車，反而影響其他民眾停車權益。