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萬聖節賣基隆農特產品 輸血袋裝樹梅飲受歡迎

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市產發處在文化中心廣場舉辦「萬聖在基隆 農漁嘉年華」創意市集，以輸血袋包裝的「樹梅飲」受歡迎。記者邱瑞杰／攝影
基市產發處在文化中心廣場舉辦「萬聖在基隆 農漁嘉年華」創意市集，以輸血袋包裝的「樹梅飲」受歡迎。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府產業發展處搭上萬聖節潮流，在文化中心廣場舉辦「萬聖在基隆 農漁嘉年華」創意市集，展售多款基隆農特產品，其中以輸血袋外型包裝的「樹梅飲」最應景，很受歡迎。

產發處表示，為推動農漁村轉型，展現農村再生凝聚社區動力，並協助本地農漁產業向外推廣，拓展銷售通路，今天在文化中心廣場舉辦農漁特產創意市集及展銷活動；另有瑪陵竹編藝品、暖暖大菁藍染及八斗子薯榔海水染文創手作品，推廣在地山海產業文化。

農友展售的農特產品包括基隆山藥、白玉山藥、樹梅、柚子、綠竹筍加工品，並用山藥、南瓜、蔬果等食材做成山藥風味餅乾、煎餅、大福、湯圓等創意點心。瑪陵土蜂蜜、柚子醬、樹梅醋及檸檬番石榴醋，友蚋手工麥芽糖和手工醬油、綠茶油等吸睛，以輸血袋包裝的「樹梅飲」更受歡迎。

創意市集以園遊券消費，滿百元即可兌換搶手時尚小禮萬聖節造型口罩（數量有限，贈完為止），另有時段性DIY體驗活動，如瑪陵風情DIY彩繪、瑪陵果真好玩、礦業文化解說及手作礦車、手作水草療癒盆栽、山藥繪本～食農教育說故事等。

今天上午11點起到下午1點，會場舉辦「山海旬味 舌尖嘉年華」活動，各個美食攤位都將準備當令美食及特色伴手美食，提供遊客免費品嘗，歡迎民眾參加。

基市產發處在文化中心廣場舉辦「萬聖在基隆 農漁嘉年華」創意市集，展現基隆農特產品和文創手作品的魅力。記者邱瑞杰／攝影
基市產發處在文化中心廣場舉辦「萬聖在基隆 農漁嘉年華」創意市集，展現基隆農特產品和文創手作品的魅力。記者邱瑞杰／攝影
基市產發處在文化中心廣場舉辦「萬聖在基隆 農漁嘉年華」創意市集，展現基隆農特產品和文創手作品的魅力。記者邱瑞杰／攝影
基市產發處在文化中心廣場舉辦「萬聖在基隆 農漁嘉年華」創意市集，展現基隆農特產品和文創手作品的魅力。記者邱瑞杰／攝影
基市產發處在文化中心廣場舉辦「萬聖在基隆 農漁嘉年華」創意市集，以輸血袋包裝的「樹梅飲」受歡迎。記者邱瑞杰／攝影
基市產發處在文化中心廣場舉辦「萬聖在基隆 農漁嘉年華」創意市集，以輸血袋包裝的「樹梅飲」受歡迎。記者邱瑞杰／攝影

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