色彩屋旁違建提證據異議仍被拆 基議員：急什麼？

基隆市正濱漁港色彩屋最側邊的鐵皮屋違建，被市府高層「點名」。使用者呂寶雄接到拆除通知，提出房屋稅籍證明等單據向市議員呂美玲陳情非違建。都市發展處才向呂美玲表示，會查看資料釐清事實，又派人拆除鐵皮屋。呂美玲指程序有瑕疵且手法粗暴，屋主的生財器具全被埋了，市府要還他公道。

市府都發處使用管理科長傅俊昇說，這間鐵皮屋多年前被查報為施工中違建，非老違建，且屬實質違建非程序違建，應不能補件。接到呂美玲電話得知屋主有異議，同意約看資料，但使管科與拆除組雙線作業，不知已排定時間並執行。

從事建築業的呂寶雄說，被拆的建物位在舊正濱派出所對面，早年是渡船頭，1972年蓋好好賣米粉。閒置多年後殘破，簡姓屋主同意讓他使用，所以花了2、30萬元搭鋼構，重做鐵捲門，用來存放工具機、吊車等器具。

都發處10月9日發出拆除通知單，排定10月20日到11月9日間拆除，請屋主事先自行遷移屋內物品，否則視為廢棄物處理。

呂寶雄接到通知後，提出這棟建物1986年起課房屋稅的證明書、繳交房屋稅單據和老照片等資料，向呂美玲陳情，確保權益。

基市明年舉辦城市設計博覽會，正濱漁港也是展場，呂美玲質疑這間老違建因此被點名。10月27日聯繫傅俊昇告知屋主有異議，傅表示上午9點碰面並查看資料確認，但拆除組上午8點半多就開始拆屋。當時屋主、使用人都不在，也未通知警方或里長到場就拆，到底在急什麼？

傅俊昇表示，法院強制執行拆除事件，才會通知第三方到場，一般違建在通知執行期間內到場直接拆除，是行之有年的慣例。拆除後物品仍屬屋主所有，不會去動它，超過一定期限再依廢棄物處置。