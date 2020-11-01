快訊

「風王」天鵝急速增強破紀錄 氣象局曝2大因素

琉璃工房創辦人、金馬導演張毅病逝 享壽69歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

色彩屋旁違建提證據異議仍被拆 基議員：急什麼？

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府都發處拆除正濱漁港色彩屋旁的違建，使用者呂寶雄出示資料指控拆除不合法，爭取權益。記者邱瑞杰／攝影
基市府都發處拆除正濱漁港色彩屋旁的違建，使用者呂寶雄出示資料指控拆除不合法，爭取權益。記者邱瑞杰／攝影

基隆市正濱漁港色彩屋最側邊的鐵皮屋違建，被市府高層「點名」。使用者呂寶雄接到拆除通知，提出房屋稅籍證明等單據向市議員呂美玲陳情非違建。都市發展處才向呂美玲表示，會查看資料釐清事實，又派人拆除鐵皮屋。呂美玲指程序有瑕疵且手法粗暴，屋主的生財器具全被埋了，市府要還他公道。

市府都發處使用管理科長傅俊昇說，這間鐵皮屋多年前被查報為施工中違建，非老違建，且屬實質違建非程序違建，應不能補件。接到呂美玲電話得知屋主有異議，同意約看資料，但使管科與拆除組雙線作業，不知已排定時間並執行。

從事建築業的呂寶雄說，被拆的建物位在舊正濱派出所對面，早年是渡船頭，1972年蓋好好賣米粉。閒置多年後殘破，簡姓屋主同意讓他使用，所以花了2、30萬元搭鋼構，重做鐵捲門，用來存放工具機、吊車等器具。

都發處10月9日發出拆除通知單，排定10月20日到11月9日間拆除，請屋主事先自行遷移屋內物品，否則視為廢棄物處理。

呂寶雄接到通知後，提出這棟建物1986年起課房屋稅的證明書、繳交房屋稅單據和老照片等資料，向呂美玲陳情，確保權益。

基市明年舉辦城市設計博覽會，正濱漁港也是展場，呂美玲質疑這間老違建因此被點名。10月27日聯繫傅俊昇告知屋主有異議，傅表示上午9點碰面並查看資料確認，但拆除組上午8點半多就開始拆屋。當時屋主、使用人都不在，也未通知警方或里長到場就拆，到底在急什麼？

傅俊昇表示，法院強制執行拆除事件，才會通知第三方到場，一般違建在通知執行期間內到場直接拆除，是行之有年的慣例。拆除後物品仍屬屋主所有，不會去動它，超過一定期限再依廢棄物處置。

都發處長徐燕興說，拆除程序在法律上站得住腳，但在情理上有討論空間。違建使用者聲稱屋內物品因拆除作業受損，查明後會設法補救。

基市府都發處拆除正濱漁港色彩屋旁的違建，被指程序有瑕疵且手法粗暴。記者邱瑞杰／攝影
基市府都發處拆除正濱漁港色彩屋旁的違建，被指程序有瑕疵且手法粗暴。記者邱瑞杰／攝影
基市府都發處拆除正濱漁港色彩屋旁的違建，被指程序有瑕疵且手法粗暴。記者邱瑞杰／攝影
基市府都發處拆除正濱漁港色彩屋旁的違建，被指程序有瑕疵且手法粗暴。記者邱瑞杰／攝影
基市府都發處拆除正濱漁港色彩屋旁的違建，被指程序有瑕疵且手法粗暴。記者邱瑞杰／攝影
基市府都發處拆除正濱漁港色彩屋旁的違建，被指程序有瑕疵且手法粗暴。記者邱瑞杰／攝影

正濱漁港

延伸閱讀

公車暴衝14傷議員質疑老舊 林右昌：要逐年降低車齡

台東環團要拆美麗灣 全拆還是違建拆？縣府都尊重

退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」

屏東縣府拆除永久屋違建 自救會發聲明檢討永久屋政策

相關新聞

色彩屋旁違建提證據異議仍被拆 基議員：急什麼？

基隆市正濱漁港色彩屋最側邊的鐵皮屋違建，被市府高層「點名」。使用者呂寶雄接到拆除通知，提出房屋稅籍證明等單據向市議員呂美...

八斗子福清宮戴官帽 傳說清廷封宰相

福德正神（土地公）是台灣不少民眾心中的守護神，不論城鎮鄉村都可見土地公廟。基隆眾多土地公造型多像是和藹可親的老員外，八斗...

台東利卡夢音樂會 千名樂迷梅園陶醉

台東利卡夢梅之宴音樂會邁入第22年，昨天邀請到國際小提琴家曾宇謙、民歌之父胡德夫演出，現場湧進近千民眾，聆聽一場具國際水...

基隆人行道樹 被砍到剩根部

基隆港務分公司航港育成中心興建工程今年6月開工，預定明年3月完工，議員韓世昱近日發現整排樹齡50年到80年行道樹被砍，其...

宗教巡禮／八斗子福清宮 土地公封宰相

福德正神（土地公）是台灣不少民眾心中的守護神，不論城鎮鄉村都可見土地公廟。基隆土地公造型以和藹可親的老員外居多，八斗子福...

全台首座 花蓮站禮賓室明年初啟用

花蓮火車站是特等站，每年有逾千萬人次進出，台鐵斥資1800餘萬元，在花蓮後站裝修「禮賓候車室」，有無線網路、充電插座等設...

翻轉九孔產業 謝政佐獲選十大神農　

「我是九孔養大的小孩，現在要負責把九孔養大。」宜蘭壯圍鄉九孔養殖農謝政佐，接下被視為「黃昏產業」的九孔養殖，以遺傳育種方...

基隆沙灣星空古蹟修復紀錄片首映 涓涓文化保存展成果

基隆市文化局今晚在要塞司令部校官眷舍旁停車場，舉辦沙灣星夜「古蹟修復紀錄片首映會」，邀原住戶分享昔日生活點滴，市長林右昌...

「穀稻秋聲」音樂節今、明登場 山谷草地聽歌民眾超嗨

花蓮縣最南端富里鄉知名的「穀稻秋聲」山谷草地音樂節今天起登場，吸引約3千人到場聽音樂、逛市集。現場天氣相當好，還有民眾撐...

基隆調和街變示範道路帶動房地產 人行道250公分增1倍

基隆市政府斥資近9千萬元把調和街路面改善及桿線下地工程，今天慶祝完工，市長林右昌和民眾一起步行，體驗嶄新人行道空間，提供...

疑不敵10月豪雨宜蘭金棗園落果嚴重 農友嘆血本無歸

宜蘭縣盛產金棗，但今年9月以來，冬山鄉產區陸續傳出「落果」，黃姓農民果園原定近期開園採收，但收成不及往年一半，農業處日前...

基隆鳥會守護海豹岩及八斗子漁村獲綠獎 將仿製海豹岩

基隆市野鳥學會守護八斗子特殊海岸地景「海豹岩」，爭取市府指定海豹岩為特殊地形及地質現象之自然紀念物，以以「海豹岩及八斗子...

熱門新聞

高爾宣將到竹北水圳公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

新竹萬聖夜大遊行擠爆市府 林智堅化身瑪利歐踩街

鄭文燦扮鬼滅之刃炭治郎 網友虧：呼吸也會胖

金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

高雄民眾注意！1日一早高雄市31萬用戶停水13小時

新北雙和饋線出口電纜故障無預警停電 近6千戶受影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。