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八斗子福清宮戴官帽 傳說清廷封宰相

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市八斗子福清宮供奉的土地宮戴「官帽」，獨樹一格。記者邱瑞杰／攝影
基隆市八斗子福清宮供奉的土地宮戴「官帽」，獨樹一格。記者邱瑞杰／攝影

福德正神（土地公）是台灣不少民眾心中的守護神，不論城鎮鄉村都可見土地公廟。基隆眾多土地公造型多像是和藹可親的老員外，八斗子福清宮供奉的土地公戴「官帽」是特例，背後有皇帝賜名傳說。暖暖區有兩座土地公廟共構，被稱為「雙生土地公廟」，也很獨特。

福德正神又稱土地公，神格位階雖屬基層神祇，但因樂施好施好員外形象深植民心，成為台灣民間許多人心中的守護神。基隆市登記有案的土地公廟有70多座，還有一些未登記的土地公廟，廟身有大有小。

位在八斗子的福清宮是座巍峨的土地公廟，八斗子商圈聯盟召集人許真豪說，福清宮「沿襲實史蹟」碑文記載，福清宮原名福德宮，歷史可追溯到1622年。清廷在八斗子興建煤井採礦，因氣候不佳工人時有損傷，官員到福德宮參拜後諸事安康，順利產煤，皇帝指示修建後，重新命名福清宮，取造福清朝之意，並傳聖旨敕封供奉主神為「宰相」，土地公因此戴上官帽，與眾不同。

暖暖區雙生土地公廟福興宮、福德宮，原本分別位在淨水場區內的小山丘及西勢水庫上游。1902年淨水場啟用，為保護水源地，將福興宮遷到現址。

福德宮則是1923年興建西勢水庫時，蓄水決淹沒福德宮時就發生異象造成工程受阻，日本工程人員與地方人士商議後，也移到現場供奉。兩座土地公廟分別掌管西勢、東勢地區，但信徒常兩頭參拜，祈求雙生土地公保佑。

基隆市八斗子福清宮相傳已有近400年歷史，經過多次改建成為巍峨大廟。記者邱瑞杰／攝影
基隆市八斗子福清宮相傳已有近400年歷史，經過多次改建成為巍峨大廟。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區西勢溪福興宮、福德宮左右共構，被稱為雙生土地公廟。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區西勢溪福興宮、福德宮左右共構，被稱為雙生土地公廟。記者邱瑞杰／攝影
基隆市八斗子福清宮供奉的土地宮戴「官帽」，獨樹一格。記者邱瑞杰／攝影
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