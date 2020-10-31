基隆沙灣星空古蹟修復紀錄片首映 涓涓文化保存展成果

基隆市文化局今晚在要塞司令部校官眷舍旁停車場，舉辦沙灣星夜「古蹟修復紀錄片首映會」，邀原住戶分享昔日生活點滴，市長林右昌與大家分享成果，他說，今天活動只是新起點，預告大沙灣歷史園區明年即將完工。

林右昌說，沙灣星夜活動只是第一步，藉古蹟修復紀錄片首映，讓大家瞭解基隆要塞司令官邸及要塞司令部校官眷舍修復過程中的點點滴滴與周邊文化資產及歷史軌跡。接下來，包括石圍遺構及法國公墓周邊，將展開相關工程，大沙灣歷史園區將於明年完工，今天所在停車場，未來也是開放空間一部分。

林右昌表示，透過考古發掘成果，從挖掘坑發掘當時沙灣新式砲台與建築遺跡，還考究出下方基礎，遺址上也有日式建築痕跡堆疊。大沙灣歷史園區，包括後方舊公車處，會變成歷史園區輻合，舊中濱營區將拆除、太平輪紀念碑未來會跟法國公墓、舊公車處，還有官邸、校官眷舍及旁邊石圍遺構考古成果，整體串接起來。