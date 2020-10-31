「穀稻秋聲」音樂節今、明登場 山谷草地聽歌民眾超嗨

花蓮縣最南端富里鄉知名的「穀稻秋聲」山谷草地音樂節今天起登場，吸引約3千人到場聽音樂、逛市集。現場天氣相當好，還有民眾撐起傘遮陽，不少人攜家帶眷，坐在野餐墊上，靜聽山谷間迴盪的美妙歌聲。

「穀稻秋聲」由富里鄉一群在地有機農民發起，每年秋天在富里鄉永豐社區登場，以音樂行銷家鄉，活動今年邁入第6年，以「農村派對」為題，集結音樂、市集及野餐，創造小鄉鎮的派對風格，邀民眾同樂。

今年因疫情考量，採取實聯制，兩天活動每天限3000人，且入場必須戴口罩。儘管如此，悠閒又富在地風格的音樂會氛圍，仍吸引大批民眾上網登記，2天共6000個名額早就被預定完畢，還有不少民眾遠從外縣市而來。

音樂會今天中午開唱，演出名單包括台語搖滾樂團「拍謝少年」、阿美族歌手莫言&Lamit 樂團、金曲作詞人比二（黃建為），壓軸的是知名歌手萬芳，整場氣氛相當歡樂，還全場手牽手一起跳舞。明天卡司也很堅強，有阿美族歌手阿洛、劉阿昌&打幫你樂團，動力火車輪番獻唱。