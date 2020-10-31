基隆調和街變示範道路帶動房地產 人行道250公分增1倍

基隆市政府斥資近9千萬元把調和街路面改善及桿線下地工程，今天慶祝完工，市長林右昌和民眾一起步行，體驗嶄新人行道空間，提供一條舒適人性化的景觀示範道路。人行道寬度全面拓寬到250公分，足足增加一倍之多，民眾都說很棒。

中正區公所表示，調和街北起北寧路往南至深澳坑路，與新北市瑞芳區相接，也是前往潮境公園、海科館必經路徑，但以前人行道狹小，道路破損，市府爭取營建署「提升道路品質計畫」補助，拓寬人行道並全面改善道路，也把台電電桿一併下地、纜線清整，完工後全新路況位市民有感。

林右昌說，調和街路面改善後成為示範道路，除了有好的交通與生活環境，也把路旁人行道寬度全面拓寬到250公分，足足增加一倍之多，實現「以人為本」精神，注重行人的步行空間，行走更安全，給身障朋友更平整、無障礙空間，都在這次整修工程一併改善。

而鄰近調和街轉運站主體工程，預計在明年也會完工，屆時從海科館整個廊帶過來，整體公共設施會更完善。明年基隆舉辦城市博覽會，其中一個展區就是連結潮境公園、海科館、望海巷廊帶。

林右昌指他上任後開始推動市區示範道路，在進行道路改善與鋪設之前，把地面下大家看不到管線，全部清整更新。以仁一路、信一路示範道路為例，完工後到現在已超過四年都沒再挖過。