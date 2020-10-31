聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑不敵10月豪雨宜蘭金棗園落果嚴重 農友嘆血本無歸
宜蘭縣盛產金棗，但今年9月以來，冬山鄉產區陸續傳出「落果」，黃姓農民果園原定近期開園採收，但收成不及往年一半，農業處日前會勘認為應是10月豪雨不斷，金棗果實吸收過多水分，才釀成災情。農業處說，因損害率已達25%，會協助爭取中央農損補助。
宜蘭金棗種植集中在冬山鄉、員山鄉、頭城鎮、礁溪鄉等地，種植面積約225公頃，是宜蘭縣著名的農特產品。黃姓農民在冬山鄉種植0.5公頃金棗，但10月中開園採收，卻看到金黃色的果實掉落滿地，產量至今不到200公斤，收成不及往年。
黃姓農民受訪指出，金棗今年可採收多次，最近一次開花結果，原定成熟後就可採收，但果樹僅剩綠色的未熟果，他種植金棗超過半世紀，鮮少碰過類似情況，因採收量小，幾乎血本無歸。
宜蘭縣議員楊弘旻接獲陳情，關心農友收成，盼農業處協助找出病因，若符合農損補助應盡速爭取。
對此，宜蘭縣政府農業處解釋，今年因10月豪雨不斷，會勘後推測是金棗果實吸收水分過多，打亂原有成長因子，果實損壞無法順利結果掉落；不僅冬山鄉，員山鄉今年8、9月份也曾因降雨過少，金棗果實養份供給不足而出現落果。
農業處說，目前統計冬山被害面積有3公頃，損害率約25％，員山鄉則有75公頃受害，損害率35％，兩鄉被害面積合計約78公頃，目前已經向中央爭取農損現金補助，協助解決農民困境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言