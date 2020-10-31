疑不敵10月豪雨宜蘭金棗園落果嚴重 農友嘆血本無歸

宜蘭縣盛產金棗，但今年9月以來，冬山鄉產區陸續傳出「落果」，黃姓農民果園原定近期開園採收，但收成不及往年一半，農業處日前會勘認為應是10月豪雨不斷，金棗果實吸收過多水分，才釀成災情。農業處說，因損害率已達25%，會協助爭取中央農損補助。

宜蘭金棗種植集中在冬山鄉、員山鄉、頭城鎮、礁溪鄉等地，種植面積約225公頃，是宜蘭縣著名的農特產品。黃姓農民在冬山鄉種植0.5公頃金棗，但10月中開園採收，卻看到金黃色的果實掉落滿地，產量至今不到200公斤，收成不及往年。

黃姓農民受訪指出，金棗今年可採收多次，最近一次開花結果，原定成熟後就可採收，但果樹僅剩綠色的未熟果，他種植金棗超過半世紀，鮮少碰過類似情況，因採收量小，幾乎血本無歸。

宜蘭縣議員楊弘旻接獲陳情，關心農友收成，盼農業處協助找出病因，若符合農損補助應盡速爭取。

對此，宜蘭縣政府農業處解釋，今年因10月豪雨不斷，會勘後推測是金棗果實吸收水分過多，打亂原有成長因子，果實損壞無法順利結果掉落；不僅冬山鄉，員山鄉今年8、9月份也曾因降雨過少，金棗果實養份供給不足而出現落果。