融入台鐵美學 花蓮火車站全台首座禮賓候車室下月完工

花蓮火車站是特等站，每年有逾千萬人次進出，台鐵斥資1800餘萬元，在後站裝修「禮賓候車室」，有無線網路、充電插座等設備，並提供特色餐點，預計11月下旬完成，明年1月啟用，將是全台首座有禮賓室的車站。

台鐵從8月起封住後站大廳施工，現場公布設計圖，讓民眾得以一窺禮賓候車室的樣貌。新的禮賓候車室設計融入台鐵最新的美學，有吧檯和座位區，天花板有垂吊式燈管，空間寬敞明亮，旅客可以在此休息一下、喝杯咖啡，悠閒等車。

台鐵花蓮運務段段長吳金添說，就像機場有高檔的貴賓室，台鐵局為了提升服務，在全台包括台北、台東、花蓮等站先做示範，設置禮賓候車室，每天約有3萬人次進出的花蓮站最早施做，希望提供旅客更舒適的候車體驗，若一切順利，預計明年1月啟用，屆時也會觀察旅客的接受度。

花蓮站的禮賓候車室選在後站一樓大廳，未來第二階段還計畫擴展到二樓陽台的部分，讓空間更寬敞。吳金添說，禮賓候車室裡有空調、無線網路、充電插座等，也會推廣在地特色美食，預計招標委外營運。