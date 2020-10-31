聽新聞
test
0:00 / 0:00

融入台鐵美學 花蓮火車站全台首座禮賓候車室下月完工

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台鐵局在花蓮火車站後站施工裝修全台第一個禮賓候車室。記者王燕華／攝影
台鐵局在花蓮火車站後站施工裝修全台第一個禮賓候車室。記者王燕華／攝影

花蓮火車站是特等站，每年有逾千萬人次進出，台鐵斥資1800餘萬元，在後站裝修「禮賓候車室」，有無線網路、充電插座等設備，並提供特色餐點，預計11月下旬完成，明年1月啟用，將是全台首座有禮賓室的車站。

台鐵從8月起封住後站大廳施工，現場公布設計圖，讓民眾得以一窺禮賓候車室的樣貌。新的禮賓候車室設計融入台鐵最新的美學，有吧檯和座位區，天花板有垂吊式燈管，空間寬敞明亮，旅客可以在此休息一下、喝杯咖啡，悠閒等車。

台鐵花蓮運務段段長吳金添說，就像機場有高檔的貴賓室，台鐵局為了提升服務，在全台包括台北、台東、花蓮等站先做示範，設置禮賓候車室，每天約有3萬人次進出的花蓮站最早施做，希望提供旅客更舒適的候車體驗，若一切順利，預計明年1月啟用，屆時也會觀察旅客的接受度。

花蓮站的禮賓候車室選在後站一樓大廳，未來第二階段還計畫擴展到二樓陽台的部分，讓空間更寬敞。吳金添說，禮賓候車室裡有空調、無線網路、充電插座等，也會推廣在地特色美食，預計招標委外營運。

由於空間有限，初步開放對象預計有4大類，包括台鐵會員、觀光旅客、花蓮站周邊旅宿業、環島之星等觀光列車的旅客等。比如讓會員以集點方式或優惠價格體驗禮賓候車室，或者以優惠價格與旅行社合作，將禮賓候車室也納入遊程中，鼓勵遊程多搭乘台鐵等，相關細節都還在規畫中。

花蓮火車站後站大廳正動工裝修全台第一個禮賓候車室，現場展示設計圖。記者王燕華／攝影
花蓮火車站後站大廳正動工裝修全台第一個禮賓候車室，現場展示設計圖。記者王燕華／攝影
台鐵局將花蓮火車站後站重新裝修成禮賓候車室，預計下月底工程就可以完成。記者王燕華／攝影
台鐵局將花蓮火車站後站重新裝修成禮賓候車室，預計下月底工程就可以完成。記者王燕華／攝影

台鐵

延伸閱讀

靜享日式精工藝術沉靜力量 守護幸福生活

主辦2021全運會 侯友宜希望邀各縣市首長開幕觀禮

台鐵最美區間車全新到港 明辦「見面會」花蓮鄉親搶先看！

花蓮掀鐵道熱 民眾擅闖鐵軌搶拍蒸汽火車台鐵籲勿違規

相關新聞

「穀稻秋聲」音樂節今、明登場 山谷草地聽歌民眾超嗨

花蓮縣最南端富里鄉知名的「穀稻秋聲」山谷草地音樂節今天起登場，吸引約3千人到場聽音樂、逛市集。現場天氣相當好，還有民眾撐...

基隆調和街變示範道路帶動房地產 人行道250公分增1倍

基隆市政府斥資近9千萬元把調和街路面改善及桿線下地工程，今天慶祝完工，市長林右昌和民眾一起步行，體驗嶄新人行道空間，提供...

疑不敵10月豪雨宜蘭金棗園落果嚴重 農友嘆血本無歸

宜蘭縣盛產金棗，但今年9月以來，冬山鄉產區陸續傳出「落果」，黃姓農民果園原定近期開園採收，但收成不及往年一半，農業處日前...

融入台鐵美學 花蓮火車站全台首座禮賓候車室下月完工

花蓮火車站是特等站，每年有逾千萬人次進出，台鐵斥資1800餘萬元，在後站裝修「禮賓候車室」，有無線網路、充電插座等設備，...

翻轉黃昏的九孔產業 宜蘭青農謝政佐獲選十大神農　

「我是九孔養大的小孩，現在要負責把九孔養大」宜蘭壯圍鄉九孔養殖農謝政佐，接下被視為「黃昏產業」的九孔養殖，利用遺傳育種方...

基隆鳥會守護海豹岩及八斗子漁村獲綠獎 將仿製海豹岩

基隆市野鳥學會守護八斗子特殊海岸地景「海豹岩」，爭取市府指定海豹岩為特殊地形及地質現象之自然紀念物，以以「海豹岩及八斗子...

基隆人行道老樹被砍1棵剩根部 工地修剪挨轟太過頭

基隆港務分公司航港育成中心興建工程，位信二路、義七路轉角處，今年6月開工，預定明年3月完工，由基隆港務公司發包。議員韓世...

網美勝地再+1！ 沙丘地景藝術節將登場 首件作品先曝光

壯圍沙丘地景藝術節將於11月22日開幕，今搶先曝光首件作品「嶼」，高聳、純白色外觀矗立在壯圍沙丘旅遊服務園區旁空地，成為...

海大發表智慧養殖監控水質 養魚更輕鬆

一般民眾養觀賞魚常直到魚死亡才知魚缸水質環境惡化，基隆市府輔導海洋大學青創行動團隊發表「Smart Fish智慧養殖監控...

社團臉譜／花蓮小小愛心會 捐米、圍爐助弱勢

花蓮縣公益團體「小小愛心會」由地方媒體從業人員發起，9年來買米捐助弱勢家庭，歲末辦尾牙邀清寒學生、獨居老人提前圍爐，多年...

瑞穗擬設地熱電廠 鄰村來抗議

八方瑞穗地熱電力公司計畫在花蓮瑞穗鄉瑞祥村設置地熱發電廠，昨到地方辦說明會。業者表示，預計籌設裝置容量10MW，每年可供...

宜蘭農田畫濕地 陳情全面徵收

宜蘭五十二甲濕地爭議未歇，近百名五十二甲濕地權益促進會成員昨到宜蘭縣政府陳情，有69歲老農田地被畫入濕地範圍，氣得大罵政...

熱門新聞

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

照料癱兒21年問「你何時要死」 慈母坦言負荷並不甜蜜

影／屏東勝利星村眷村修復 點交時變「垃圾場」業者氣炸

高爾宣將到竹北水圳公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

林口公車難等？ 新北：要求業者監控班車、搭乘情形

金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。