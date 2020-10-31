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融入台鐵美學 花蓮火車站全台首座禮賓候車室下月完工
花蓮火車站是特等站，每年有逾千萬人次進出，台鐵斥資1800餘萬元，在後站裝修「禮賓候車室」，有無線網路、充電插座等設備，並提供特色餐點，預計11月下旬完成，明年1月啟用，將是全台首座有禮賓室的車站。
台鐵從8月起封住後站大廳施工，現場公布設計圖，讓民眾得以一窺禮賓候車室的樣貌。新的禮賓候車室設計融入台鐵最新的美學，有吧檯和座位區，天花板有垂吊式燈管，空間寬敞明亮，旅客可以在此休息一下、喝杯咖啡，悠閒等車。
台鐵花蓮運務段段長吳金添說，就像機場有高檔的貴賓室，台鐵局為了提升服務，在全台包括台北、台東、花蓮等站先做示範，設置禮賓候車室，每天約有3萬人次進出的花蓮站最早施做，希望提供旅客更舒適的候車體驗，若一切順利，預計明年1月啟用，屆時也會觀察旅客的接受度。
花蓮站的禮賓候車室選在後站一樓大廳，未來第二階段還計畫擴展到二樓陽台的部分，讓空間更寬敞。吳金添說，禮賓候車室裡有空調、無線網路、充電插座等，也會推廣在地特色美食，預計招標委外營運。
由於空間有限，初步開放對象預計有4大類，包括台鐵會員、觀光旅客、花蓮站周邊旅宿業、環島之星等觀光列車的旅客等。比如讓會員以集點方式或優惠價格體驗禮賓候車室，或者以優惠價格與旅行社合作，將禮賓候車室也納入遊程中，鼓勵遊程多搭乘台鐵等，相關細節都還在規畫中。
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