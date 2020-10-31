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翻轉黃昏的九孔產業 宜蘭青農謝政佐獲選十大神農　

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭壯圍九孔養殖戶謝政佐（左）獲選農委會十大神農，父親謝忠明（右）期許孩子青出於藍，繼續為九孔拚出一片天。記者張議晨／攝影
宜蘭壯圍九孔養殖戶謝政佐（左）獲選農委會十大神農，父親謝忠明（右）期許孩子青出於藍，繼續為九孔拚出一片天。記者張議晨／攝影

「我是九孔養大的小孩，現在要負責把九孔養大」宜蘭壯圍鄉九孔養殖農謝政佐，接下被視為「黃昏產業」的九孔養殖，利用遺傳育種方式，改良新品種「文心鮑」，抗病力高，成長快，讓家鄉荒廢的養殖池重新燃起生機，今年謝政佐獲得全國十大神農，期許帶著本土育成的新品種，拚出自己一片天。

壯圍鄉過去九孔養殖曾締造輝煌歷史，年產量可達2500公噸，產值破20億元，但在產量創下高峰之際，全台九孔染上病菌，整起產值大幅下滑，宜蘭也從原本的50場養殖池，驟減至今只剩4家，被養殖戶稱作「黃昏產業」。

40歲的謝政佐，自台大漁業科學研究所畢業後，考取水產養殖技師，曾旅外輔導外國養殖技術，旅外5年後，放棄國外高薪聘請，2018年回到故鄉，接手家中的養殖事業。

雖然回鄉才2年，但從研究所畢業迄今，謝政佐仍在九孔專業上鑽研，他利用本身的養殖專業，收集多國九孔、鮑魚品種，雜交出「文心鮑」品種，新品種抗病力高，成長快，成功翻轉下滑的九孔產業。

謝政佐說，從2006年開始疾病爆發到現在，期間不知已經投入多少心力與成本；從小家中經濟來源都是依靠九孔，今天九孔產業遇到問題，就要幫它找到解方，「我是九孔養大的小孩，現在要負責把九孔養大」。

返鄉2年來，謝政佐將家中荒廢的養殖池重新活化，不僅養殖九孔，廢棄魚塭也投入白蝦養殖，翻轉壯圍沒落的養殖產業。最近謝政佐獲選農委會32屆十大神農，今上午宜蘭縣長林姿妙與頭城區農會理事長鄭讚福、總幹事陳秀暖等人，送上紅榜祝福。

看著孩子將九孔產業從黃昏到露出新希望，父親謝忠明滿是驕傲，謝忠明說，獲選是鼓勵也是壓力，他養殖九孔40多年，兒子現在才是剛起步，他希望在壓力之下，能夠青出於藍，拼出屬於自己的一片藍天。

宜蘭壯圍鄉九孔養殖曾經締造高峰，但一場疾病讓整個產業跌落谷底，直到近年才逐漸翻轉。記者張議晨／攝影
宜蘭壯圍鄉九孔養殖曾經締造高峰，但一場疾病讓整個產業跌落谷底，直到近年才逐漸翻轉。記者張議晨／攝影
宜蘭壯圍九孔養殖戶謝政佐（中）獲選農委會十大神農，縣長林姿妙前往祝賀。記者張議晨／攝影
宜蘭壯圍九孔養殖戶謝政佐（中）獲選農委會十大神農，縣長林姿妙前往祝賀。記者張議晨／攝影

林姿妙 台大 農委會

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