翻轉黃昏的九孔產業 宜蘭青農謝政佐獲選十大神農　

「我是九孔養大的小孩，現在要負責把九孔養大」宜蘭壯圍鄉九孔養殖農謝政佐，接下被視為「黃昏產業」的九孔養殖，利用遺傳育種方式，改良新品種「文心鮑」，抗病力高，成長快，讓家鄉荒廢的養殖池重新燃起生機，今年謝政佐獲得全國十大神農，期許帶著本土育成的新品種，拚出自己一片天。

壯圍鄉過去九孔養殖曾締造輝煌歷史，年產量可達2500公噸，產值破20億元，但在產量創下高峰之際，全台九孔染上病菌，整起產值大幅下滑，宜蘭也從原本的50場養殖池，驟減至今只剩4家，被養殖戶稱作「黃昏產業」。

40歲的謝政佐，自台大漁業科學研究所畢業後，考取水產養殖技師，曾旅外輔導外國養殖技術，旅外5年後，放棄國外高薪聘請，2018年回到故鄉，接手家中的養殖事業。

雖然回鄉才2年，但從研究所畢業迄今，謝政佐仍在九孔專業上鑽研，他利用本身的養殖專業，收集多國九孔、鮑魚品種，雜交出「文心鮑」品種，新品種抗病力高，成長快，成功翻轉下滑的九孔產業。

謝政佐說，從2006年開始疾病爆發到現在，期間不知已經投入多少心力與成本；從小家中經濟來源都是依靠九孔，今天九孔產業遇到問題，就要幫它找到解方，「我是九孔養大的小孩，現在要負責把九孔養大」。

返鄉2年來，謝政佐將家中荒廢的養殖池重新活化，不僅養殖九孔，廢棄魚塭也投入白蝦養殖，翻轉壯圍沒落的養殖產業。最近謝政佐獲選農委會32屆十大神農，今上午宜蘭縣長林姿妙與頭城區農會理事長鄭讚福、總幹事陳秀暖等人，送上紅榜祝福。