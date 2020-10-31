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基隆鳥會守護海豹岩及八斗子漁村獲綠獎 將仿製海豹岩

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆鳥會守護海豹岩及八斗子漁村獲綠獎，將仿製海豹岩放地方。圖／基隆鳥會提供
基隆鳥會守護海豹岩及八斗子漁村獲綠獎，將仿製海豹岩放地方。圖／基隆鳥會提供

基隆市野鳥學會守護八斗子特殊海岸地景「海豹岩」，爭取市府指定海豹岩為特殊地形及地質現象之自然紀念物，以以「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」，代表八斗子漁村再生聯盟參加第五屆綠獎的甄選，計畫近日獲得第5屆綠獎肯定。

計畫除推動指定海豹岩為特殊地形及地質現象之自然紀念物外，也以安樂高中黃乃文老師協助製作的海豹岩3D模型，結合AR（擴增實境）的方式，仿製的海豹岩，讓海豹岩議題和八斗子漁村尚存的咕咾厝及傳統聚落結合，除降低大坪潮間帶的承載、保護潮間帶的生態及原始海岸的保護外，以八斗子漁村的再生為最終目標。

海豹岩位基隆八斗子大坪海岸，近年打成打卡熱點爆紅，但屬國有未登錄土地乏人管理，常有遊客爬上去重壓拍照，讓人憂心恐被破壞，基隆鳥會結合地方籌組「八斗子漁村再生聯盟」，希透過有效管理加以保護，才能永續發展。

基隆鳥會常務理事沈錦豐說，感恩「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」獲得第五屆綠獎肯定，他特別感謝所有協助的人，這個計畫有一個重要的設計，將會在八斗子漁村內仿製海豹岩，主要是希望讓海豹岩與八斗子漁村的議題結合，還可以降低大坪潮間帶的承載，以及兼顧遊客的安全，仿製的海豹岩暫定放置在八斗里長杜劍秋的祖宅庭院。

他表示，材質初步決定以「沙雕」的方式呈現主要考量一是製作簡單及容易拆卸，二是紀念那失去的七斗子海砂埔，因為那一片美麗的沙灘是老一輩八斗子人甜蜜的回憶。

基隆鳥會守護海豹岩及八斗子漁村獲綠獎，將仿製海豹岩放地方。圖／基隆鳥會提供
基隆鳥會守護海豹岩及八斗子漁村獲綠獎，將仿製海豹岩放地方。圖／基隆鳥會提供
基隆鳥會守護海豹岩及八斗子漁村獲綠獎，將仿製海豹岩放地方。圖／基隆鳥會提供
基隆鳥會守護海豹岩及八斗子漁村獲綠獎，將仿製海豹岩放地方。圖／基隆鳥會提供

海豹岩 基隆 潮間帶

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