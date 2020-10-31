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基隆人行道老樹被砍1棵剩根部 工地修剪挨轟太過頭

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆信二路人行道老樹被砍剩根部，港公司工地修剪挨轟。記者游明煌／攝影
基隆信二路人行道老樹被砍剩根部，港公司工地修剪挨轟。記者游明煌／攝影

基隆港務分公司航港育成中心興建工程，位信二路、義七路轉角處，今年6月開工，預定明年3月完工，由基隆港務公司發包。議員韓世昱指近日發現整排行道樹被砍，其中有一棵老樹被砍到只剩根部，恐難活下去，要求市府開罰。工地人員表示，因為樹幹傾斜到工地才修剪，未來有移植計畫。

市議員韓世昱今天表示，義幸里的老樹木重傷「哭」了，多年來為里民遮風擋雨，下場竟落得如此不堪，可憐高齡樹木被肆意砍手砍腳、一次又一次的凌遲。

韓世昱說，承包廠商未依規定保護人行道樹木，肆意妄為砍鋸，若單單為了施工便利可以移植，他要求基隆市政府依照基隆市行道樹管理維護辦法開罰，並施工期間應考量移植還給行人安全順暢的通行空間。

基隆港務公司人員指出，人行道也屬他們土地範圍，未來有移植計畫，因樹木倒向工地上方才修剪。

前議員韓良圻指出，人行道上整排老樹約在5、60年，其中有一棵80多年，是很難得才長成現在模樣，有的傾斜往工地方向偏，但即使是這樣應考量移植的方式，不是任意砍斷，整排砍了很多棵，其中有一棵砍到只剩根部，很難活下去。

根據基隆市行道樹管理維護辦法，除管理單位外，不得任意修剪、移植或砍伐行道樹。非管理機關因施工須遷移或毀損行道樹者，應檢附施工目的、日期、地點及方法等資料向管理單位申請核准，遷移時需切結保活一定期間，毀損時

按其基本單價繳納修護費後始得施工；未經核准或未按核准之施工圖樣、方法施工致毀損行道樹者，依第8條標準賠償。

基隆市政府產發處表示，經了解人行道上的樹並沒有列管老樹。市府都發處表示，會依現場情況決定是否開罰。

基隆信二路人行道老樹被砍剩根部，港公司工地修剪挨轟。記者游明煌／攝影
基隆信二路人行道老樹被砍剩根部，港公司工地修剪挨轟。記者游明煌／攝影
基隆信二路人行道老樹被砍剩根部，港公司工地修剪挨轟。記者游明煌／攝影
基隆信二路人行道老樹被砍剩根部，港公司工地修剪挨轟。記者游明煌／攝影

基隆港 人行道 行道樹

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