恆安照護集團請400長輩逛基隆廟口夜市 老人家：歡喜

恆安照護集團、天下為公基金會等單位今天邀請400個家中有長輩者的家庭，一起在文化中心前看表演，接著到基隆廟口迺夜市，品嘗美味小吃，還有50吋大電視及現金大獎可抽，讓老人家都吃得笑開懷。

今天下午1時30分，文化中心前廣場聚集400多個長者和家人，社會處長吳挺鋒及多名議員、里長等參加。年滿65歲基隆市民，領有身心障礙手冊或符合獨居老人等相關條件長者參加，現場可以領取恆安幣250元，有親友陪同者，則加碼可以領到500元，可以拿著恆安幣到廟口合作的店家消費，跟家人一起逛夜市享用廟口美食，讓長輩走出戶外，重新回味記憶中的好味道。

恆安照護集團董事長胡世賢說，自民國90年受基隆市府委託，經營管理基隆市立仁愛之家養護大樓，養護大樓設施設備完善，環境優雅寬敞，歷年來獲得基隆市政府、內政部及衛福部等單位評鑑優肯定，扮演在地長者健康守護人角色，希望藉由活動增進機構及社區長輩參與社區活動。