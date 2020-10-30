新手也能輕鬆養魚 基隆市府輔導研發智慧養殖監控系統

一般民眾飼養觀賞魚常不易察覺魚缸水質變化，通常等到觀賞魚發生死亡才知道魚缸水質環境惡化，良好的水質環境可降低魚兒致死率。基隆市政府輔導青創行動團隊，昨推出「Smart Fish智慧養殖監控系統」成果發表，顛覆養魚想像，可以即時監控魚缸水質環境，當水質不佳時，系統可以啟動異常水質的提醒，讓新手消費者更輕鬆養魚。這套系統還獲得政委唐鳳的指導，朝智慧養魚擬人化再設計。

熱帶魚智慧養殖團隊來自海洋大學，廖彥翔在海大攻讀博士期間對海洋保育及資源有了進一步的認識，因而產生極大的興趣，發現全球觀賞水族市場成為僅次於犬貓的第三大寵物市場，看好市場未來發展潛力，在教授張忠誠指導下，青年團隊開發系統介面，研發智慧養殖監控系統。

這組青年創業團隊在市府及海大的培訓及輔導，目前研究成果已經整合水質感測數據（溫度、酸鹼度、電導度、溶氧、氨）、小丑魚影像資料標記、水中影像資訊即時系統及網頁監測介面等，成功開發「Smart Fish熱帶魚智慧養殖系統雛型」，預計銷售給有興趣養殖熱帶魚的同好與水族賣店，並提供人工智慧互動及活體養魚平台服務。

市府今年9月帶領青年創業團隊與政委唐鳳請益交流，唐鳳議團隊可將「智慧養魚擬人化」，以發展成更簡單、簡易的熱帶魚養殖系統為目標。因此，未來團隊將開發目標著重在讓消費者能夠更輕鬆地飼養喜愛魚種的商品，並導入生動的養魚互動方式，讓養魚呈現更多元的方式進行，系統不再是冰冷，而是更注入了活力的泉源和更貼近使用者。

基隆市政府產業發展處長黃駿逸說，市府推動青年投入創業發展行動計畫，青年創業的Smart Fish 智慧養殖系統昨天的成果發表引人矚目，為讓青年團隊獲取更好的數位電商產品開發，市府近年持續給予投入創業青年資源與支持，讓想創業的民眾享有一個良好的創業環境，今年也設立「青年夢工場」青年專屬網站，整合中央及地方資源，依個人或企業的各階段創業需求，提供各種創業資源或資訊。