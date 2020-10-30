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壯圍沙丘地景藝術節 首座作品嶼搶先亮相

中央社 / 宜蘭30日電

「2020漂浪踏沙－壯圍沙丘地景藝術節」將於11月22日開幕，今天舉辦記者會，搶先曝光作品「嶼」，高聳、純白外觀矗立在壯圍沙丘旅遊服務園區旁空地，成為指標性入口意象。

主辦單位之一的東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，邁入第2屆的壯圍沙丘地景藝術節，今年以「看見壯圍」為主題，邀請9組國內外優秀藝術家團隊一起腦力激盪，透過來自多元文化背景的藝術團隊，匯聚不同的創作特色與風格，將壯圍的田園傳統風貌融入創作，希望讓大家看見不一樣的壯圍。

東北角風管處指出，今天搶先曝光的作品「嶼」，是由陳禹霖、陳禹廷兄弟共同創立的禹禹藝術工作室創作，透過鷹架、扇葉和帆布搭建高5公尺、寬16公尺的大型裝置藝術。

「嶼」的創作理念是以早期漢人進入宜蘭開墾發展出的「民壯圍堡」為發想，展現出圍繞的海流堡壘意象，遊客進入作品時能夠感受作品在風吹拂下產生輕微的晃動，層層相交、圍繞，聚集著這塊土地上起起落落的變化。

東北角風管處長陳美秀表示，這件作品是今年藝術品中量體最大，具有指標性且距離園區較近，活動期間也將作為小農市集的場域使用，預計會設置10組攤位及休憩空間，歡迎民眾到現場逛逛精彩有趣的小農市集。

宜蘭縣長林姿妙說，今年很高興能繼續跨機關再次合作舉辦第2屆活動，未來縣府也將投入更多的資源全力支持，期盼壯圍沙丘地景藝術節能每年持續推動。

藝術節 國家風景區 林姿妙

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