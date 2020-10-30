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農田變濕地價值大減 老農陳情痛斥政府是「土匪」

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
民進黨縣議員謝燦輝在縣議會發起連署，希望中央全面徵收濕地土地。記者張議晨／攝影
民進黨縣議員謝燦輝在縣議會發起連署，希望中央全面徵收濕地土地。記者張議晨／攝影

宜蘭五十二甲濕地爭議未歇，今天上午近百名五十二甲濕地權益促進會成員，大動作到宜蘭縣政府陳情，盼縣府協助向中央反映全面徵收濕地，有69歲老農田地被畫入濕地範圍，氣得大罵政府是「土匪」；上午陳情書由縣府派代表收下，縣議會有33名縣議員連署，盼中央徵收農地。

面積297公頃的五十二甲濕地，包含冬山、五結、蘇澳3鄉鎮，2015年被公告為「國家級重要濕地」，但畫入濕地範圍有9成屬於私有地，有1300多名地主權益受影響；因爭議多，使得濕地重要的保育利用計畫至今尚未核定，

今上午約近百名地主集結，遠赴縣政府陳情，五十二甲濕地權益促進會理事長邱錫奎指出，五十二甲公告為濕地後，保育利用計畫延宕5年，嚴重損害農民權益，促進會主張政府「直接徵收，保護濕地」，若無徵收預算，可以先承租，再協議徵收。

陳情者不少農民是世居當地的老農；69歲老農羅三朋，在冬山鄉三奇一帶擁有1公頃多農地，被畫入濕地後，土地價值大減，他痛罵政府是「土匪」，僅依一紙公告，就將農田畫為濕地，濕地土地價值低，貸款成數低，嚴重影響權益。

五十二甲濕地是宜蘭重要的水鳥棲地，邱錫奎說，政府在未徵收之前，即日起未經土地同意，不得進入窺探、拍攝，如果有環團或是其他團體擅入私有地，將舉證移送法辦。

上午陳情平和，由縣府水利資源處代表接下陳情書，將依照地主意見向中央反映。民進黨縣議員謝燦輝，也在議會發起連署，認為政府公告濕地無其他配套，應編列經費逐年徵收，解決爭議，連署書內容也會並陳，反映村民心聲。

五十二甲濕地地主今天赴縣府陳情，盼中央直接徵收濕地土地。記者張議晨／攝影
五十二甲濕地地主今天赴縣府陳情，盼中央直接徵收濕地土地。記者張議晨／攝影
五十二甲濕地地主今天赴縣府陳情，盼中央直接徵收。記者張議晨／攝影
五十二甲濕地地主今天赴縣府陳情，盼中央直接徵收。記者張議晨／攝影

濕地 農民 情書

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