快訊

雙颱共舞！「閃電」颱風生成路徑恐往這 北台灣下探16度

川普不妙了？美股風向球預示美國總統大選可能變天

完工不到2年羅東溜冰場淪越野場地 挨批是豆腐渣工程

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
羅東鎮溜冰場完工不到2年，鋪面破損嚴重被批評是豆腐渣工程。記者張議晨/攝影
羅東鎮溜冰場完工不到2年，鋪面破損嚴重被批評是豆腐渣工程。記者張議晨/攝影

宜蘭縣羅東鎮公所斥資500萬元興建溜冰場，但完工不到2年鋪面就破損，溜冰場有些地方用膠帶黏貼，羅東鎮民代表會諷刺是「越野」場地，批評溜冰場是豆腐渣工程；鎮公所受訪回應，會聽取專家意見盡速完成改善。

羅東鎮立溜冰場2018年底完工，工程有5年保固期，但完工不到2年，壓克力材質的鋪面就破損嚴重，溜冰教練憂心學童受傷，在破損點黏上黑色膠帶，雖然經過多次修補，但溜冰場仍出現破洞，日前有學童不知溜冰場現況，下場使用反造成皮肉擦傷，安全性引起質疑。

今上午鎮代會主席李錫欽邀集多名代表會勘，痛批溜冰場是「豆腐渣」工程，副主席邱文生質疑，工程總經費500萬元，有15萬元保固金，但保固金用完，仍無法徹底完成修復；目前承包廠商負責人身故，公所也不積極尋求解套，反而在入口架設圍籬封閉。

李錫欽指出，目前溜冰場契約還未結束，但保固期還有3年，鎮公所是否要封閉到2023年才會再編經費整修？呼籲鎮公所積極處理。

羅東鎮公所工務課長陳映志解釋，溜冰場興建時是依溜冰團體建議，才會採用壓克力鋪面，但受到宜蘭多雨氣候影響，該鋪面材質反而容易損壞，雖然廠商陸續改善，但效果不佳，考量使用安全才會全面封閉。

陳映志強調，近期會與專家討論後，選擇合適材質，全面更新溜冰場鋪面，不用等到保固期結束，會以最快速度妥善處理。

羅東鎮溜冰場完工不到2年，鋪面破損嚴重被批評是豆腐渣工程。記者張議晨/攝影
羅東鎮溜冰場完工不到2年，鋪面破損嚴重被批評是豆腐渣工程。記者張議晨/攝影
羅東鎮溜冰場完工不到2年，鋪面破損嚴重被批評是豆腐渣工程。記者張議晨/攝影
羅東鎮溜冰場完工不到2年，鋪面破損嚴重被批評是豆腐渣工程。記者張議晨/攝影

羅東 修復 越野

延伸閱讀

桃園市立美術館新建工程施工團隊出爐 2024年完工

南迴最美「安朔高架橋」 榮獲交通界奧斯卡工程冠軍

時尚藍好美！新竹縣首座200公尺「滑輪溜冰場」 11月即將落成

蘭陽媽祖彩繪列車巡境 沿途接24尊神明駐駕羅東

相關新聞

花蓮農兵橋被列危橋 嘉邑行善團出4500萬重建

花蓮縣花蓮市農兵橋橋齡已逾半世紀，多年前因強震受損被列危橋，嘉邑行善團得知後，投入4500萬元總工程經費重建，目前封橋施...

花蓮精彩客家戲 下月14日車站前登場

為推廣客家傳統表演藝術及戲曲文化，花蓮縣政府客家事務處邀請國內外知名的「榮興客家採茶」劇團，於11月14日下午4時30分...

「魚兒」到底是誰？太平山遭亂塗鴉 網友痛批沒公德心

宜蘭太平山國家森林遊樂區內的茂興車站，被人用白色粉筆寫下「魚兒」字樣，一旁還有蹦蹦車發車時間，旅客發現後痛斥塗鴉者「沒公...

退休過得精采 曾振偉：掌握4原則

曾振偉建議，不管從事什麼行業，在工作上最重要的是自己要增值，退休後更要掌握4原則：多讀書、鍛鍊身體、經營人脈及創新觀念，...

美麗灣建物拆與不拆 環團意見分歧

台東美麗灣渡假村開發案解約仲裁結果日前出爐，台東縣政府應支付6.29億元買回建築物。對於美麗灣原建物拆與不拆，地方環保團...

亮麗橘世代／退休警彎腰服務 帶領飯店打拚

新北市萬里區薆悅酒店行政管理部經理、也是中華商業海事職業學校董事的曾振偉，今年55歲，他當了31年警察，期間拿到海洋大學...

警請吃泡麵 5學生回贈1箱

新竹市世界高中5名自行車選手，7月到中橫訓練，途經新城警分局合歡派出所補水時，員警送5碗泡麵為他們充飢，這些高中生3個月...

基隆仁愛之家 轉型長照園區

基隆市目前有27家老人福利機構，收容將近1300位長輩，住床率超過90%，幾乎到達飽和的狀態。市府規畫將市立仁愛之家轉型...

公車老舊暴衝？ 林右昌：努力汰換

基隆市公車處103線公車前晚疑煞車失靈，在中正路追撞機車再撞民宅造成14人受傷，議員昨關切公車維修、車齡等問題，要求全面...

阿妹台東跨年 海報蝴蝶上身

藝人張惠妹跨年夜回台東免費開唱引話題，宣傳海報曝光，阿妹右臉有隻飛舞展翅蝴蝶，台東大學教授李偉俊說，蝴蝶外型和蘭嶼特有種...

林右昌施政報告 打開大台北首都圈產業流向基隆水龍頭

基隆市議會今天定期會，市長林右昌施政總報告指出，基隆捷運拍板定案是「跨出30年來最重要的一步」，這將打開大台北首都圈產業...

熱門新聞

桃園市立美術館新建工程施工團隊出爐 2024年完工

侯友宜：核廢料最終貯存場問題要院級以上說明

影／台南議會又爆出衝突！藍議員被抓傷、綠議員流血

鶯歌西湖街、大湖路過窄 2天1車禍

為淡江大橋煙火秀暖身 八里左岸今年先放6分鐘跨年煙火

影／最美背影！ 退休老師街頭速寫為麻豆留下美麗風景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。