完工不到2年羅東溜冰場淪越野場地 挨批是豆腐渣工程

宜蘭縣羅東鎮公所斥資500萬元興建溜冰場，但完工不到2年鋪面就破損，溜冰場有些地方用膠帶黏貼，羅東鎮民代表會諷刺是「越野」場地，批評溜冰場是豆腐渣工程；鎮公所受訪回應，會聽取專家意見盡速完成改善。

羅東鎮立溜冰場2018年底完工，工程有5年保固期，但完工不到2年，壓克力材質的鋪面就破損嚴重，溜冰教練憂心學童受傷，在破損點黏上黑色膠帶，雖然經過多次修補，但溜冰場仍出現破洞，日前有學童不知溜冰場現況，下場使用反造成皮肉擦傷，安全性引起質疑。

今上午鎮代會主席李錫欽邀集多名代表會勘，痛批溜冰場是「豆腐渣」工程，副主席邱文生質疑，工程總經費500萬元，有15萬元保固金，但保固金用完，仍無法徹底完成修復；目前承包廠商負責人身故，公所也不積極尋求解套，反而在入口架設圍籬封閉。

李錫欽指出，目前溜冰場契約還未結束，但保固期還有3年，鎮公所是否要封閉到2023年才會再編經費整修？呼籲鎮公所積極處理。

羅東鎮公所工務課長陳映志解釋，溜冰場興建時是依溜冰團體建議，才會採用壓克力鋪面，但受到宜蘭多雨氣候影響，該鋪面材質反而容易損壞，雖然廠商陸續改善，但效果不佳，考量使用安全才會全面封閉。