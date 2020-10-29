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基隆市府：團膳營養午餐不用含萊克多巴胺美豬

中央社 / 基隆29日電
基隆市長林右昌今天表示，他可要求所有團膳、營養午餐不用美豬。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天表示，他可要求所有團膳、營養午餐不用美豬。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌今天表示，他可要求所有團膳、營養午餐不用美豬；基隆市政府發言人沈詠珮表示，林右昌指的不使用「美豬」，是指不用含萊克多巴胺美豬。

含萊克多巴胺美豬民國110年開放進口，林右昌下午在基隆市議會答詢時說，允許含萊克多巴胺豬肉進口，與強制、要求民眾吃豬肉是兩件事。站在地方政府權責角度，他可要求所有團膳、營養午餐不用美豬，「這是我們可以去要求，因為我們是消費者，錢是我們花的，我不買」。

他說，含萊克多巴胺美豬議題應分成食品安全和管理討論，食安牽涉科學證據和容許量，可能很多民意代表希望零檢出，但容許量就像大家吃藥，藥劑量大或過量時，當然會產生毒性；不過，萊克多巴胺不是像砒霜一樣吃一點就會產生影響，容許量是否安全是公開討論過程，才能讓真理越辯越明。

林右昌表示，大家反而應多著墨和努力「管理」，如應有辦法確認農場是否用萊克多巴胺；進口商進口時要揭露資訊，也要了解進口肉品是否使用萊克多巴胺；賣場或肉品加工業者要清楚掌握使用的原料、溯源和標示，並分區域販售外國豬肉和本土豬肉。

萊克多巴胺 美豬 林右昌

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