影／2020年基隆市區還靠人力挑水肥 鄰居聞異味有苦說不出

基隆市中山區中山里還有1戶民宅沒建化糞池，委由環保局清潔隊員舀取排泄物，再挑到水肥車清除。中山里長羅予廷說，人工清除穢物除了隊員辛苦，鄰宅也飽受異味之苦，希望市府輔導改善。環保局長賴煥紘表示，如果住戶有意願但無力負擔，可設法引薦民間資源協助。

環保署慶祝「清潔隊員節」，日前表揚3名全國模範清潔隊員，基市隊員陳振文18年來負責以人力清除民宅水肥工作，名列其中。

清潔隊衛生班長吳倉淵說，早年化糞池不普及，挑水肥是清潔隊的工作，並把水肥集中在貯存槽。過去農民少用化肥，多使用水肥施肥，不少人還會到貯存槽取「肥」。

隨著時代進步，大多民眾興建化糞池，仰賴清潔隊員挑擔清除的戶數越來越少。吳倉淵說，陳振文18年前接這項工作時還有50戶，現在僅剩5戶。1戶在中山里，1戶在龍安街，另3戶在仙洞。

環保局曾與這5戶溝通，建議興建化糞池，但屋主考量經濟負擔拒絕。清潔隊員協助5戶清理水肥，每戶每半年收費1200元，曾思考停止這項服務或漲價方案，但都未執行。

羅予廷說，靠清潔隊員人力清除水肥的房子距社區關懷據點很近，隊員「攪動」時，臭味會向四方飄散，夏天尤其嚴重，汙水有時也會溢流到排水溝，讓人聞到覺得不舒服。

她說，基隆市到了2020年，竟然還要靠人力挑水肥實在說不過去。市府若能提出可行改善方案，願意出面與里民溝通，讓屋主生活更舒適，隊員不用再那麼辛苦，里民不會再聞到異味。