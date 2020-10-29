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影／2020年基隆市區還靠人力挑水肥 鄰居聞異味有苦說不出

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局清潔隊員陳振文挑擔清運水肥獲選今年全國模範清潔隊員，附近民眾承受異味之苦，認為政府應輔導住戶改善。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局清潔隊員陳振文挑擔清運水肥獲選今年全國模範清潔隊員，附近民眾承受異味之苦，認為政府應輔導住戶改善。記者邱瑞杰／攝影

基隆市中山區中山里還有1戶民宅沒建化糞池，委由環保局清潔隊員舀取排泄物，再挑到水肥車清除。中山里長羅予廷說，人工清除穢物除了隊員辛苦，鄰宅也飽受異味之苦，希望市府輔導改善。環保局長賴煥紘表示，如果住戶有意願但無力負擔，可設法引薦民間資源協助。

環保署慶祝「清潔隊員節」，日前表揚3名全國模範清潔隊員，基市隊員陳振文18年來負責以人力清除民宅水肥工作，名列其中。

清潔隊衛生班長吳倉淵說，早年化糞池不普及，挑水肥是清潔隊的工作，並把水肥集中在貯存槽。過去農民少用化肥，多使用水肥施肥，不少人還會到貯存槽取「肥」。

隨著時代進步，大多民眾興建化糞池，仰賴清潔隊員挑擔清除的戶數越來越少。吳倉淵說，陳振文18年前接這項工作時還有50戶，現在僅剩5戶。1戶在中山里，1戶在龍安街，另3戶在仙洞。

環保局曾與這5戶溝通，建議興建化糞池，但屋主考量經濟負擔拒絕。清潔隊員協助5戶清理水肥，每戶每半年收費1200元，曾思考停止這項服務或漲價方案，但都未執行。

羅予廷說，靠清潔隊員人力清除水肥的房子距社區關懷據點很近，隊員「攪動」時，臭味會向四方飄散，夏天尤其嚴重，汙水有時也會溢流到排水溝，讓人聞到覺得不舒服。

她說，基隆市到了2020年，竟然還要靠人力挑水肥實在說不過去。市府若能提出可行改善方案，願意出面與里民溝通，讓屋主生活更舒適，隊員不用再那麼辛苦，里民不會再聞到異味。

賴煥紘表示，興建化糞池，要看屋主願不願意花這筆錢及好不好施工。如果5戶民宅旁的房子都能設化糞池，表示施工不是問題。屋主若無力負擔工程費用，不能以公預算支應，但可引進民間資源協助，早日解決問題。

基隆市環保局清潔隊員陳振文挑擔清運水肥獲選今年全國模範清潔隊員，附近民眾承受異味之苦，認為政府應輔導住戶改善。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局清潔隊員陳振文挑擔清運水肥獲選今年全國模範清潔隊員，附近民眾承受異味之苦，認為政府應輔導住戶改善。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局清潔隊員陳振文挑擔清運水肥獲選今年全國模範清潔隊員，附近民眾承受異味之苦，認為政府應輔導住戶改善。記者邱瑞杰／攝影
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