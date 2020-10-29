花蓮農兵橋被列危橋 嘉邑行善團出4500萬重建

花蓮縣花蓮市農兵橋橋齡已逾半世紀，多年前因強震受損被列危橋，嘉邑行善團得知後，投入4500萬元總工程經費重建，目前封橋施工，預計民國111年通車，花蓮市長魏嘉賢今天率團來嘉義市感謝行善團，雙方簽署興建公共設施捐贈合作契約書，確保施工品質。

魏嘉賢、嘉邑行善團理事長徐文志今天在嘉義市副市長陳淑慧見證下簽約，行善團創立已55年，善眾以每人每月100元小額捐款創造「百元奇蹟」善行，至今已累計興建618座橋梁，「新農兵橋」是行善團在花蓮興建的第4座橋梁。

徐文志表示，行善團出資重建的「新農兵橋」於7月15日封橋施工後已三個多月，目前正積極進行自來水管線遷管作業，施工廠商也持續施做預力梁鋼模組建澆灌作業。很榮幸能成為花蓮市公所興建公共設施第一個簽署捐贈合作契約的對象，也感謝善眾支持。

魏嘉賢表示，花蓮市公所會負起監督責任，期盼新農兵橋重建後，能為花蓮市提供通行安全的最佳橋梁。簽署合作契約書重點內容包括行善團在竣工會同點交後，再交由市公所維護管理，施工廠商必須報請公所查驗，若監造單位發現工作品質不符合施工圖規定時，必須通知廠商限期改善。