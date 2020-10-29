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海中不倒翁搜救艇除役 31日台灣科學節亮相

中央社 / 基隆29日電

有「海中不倒翁」稱號的海中搜救艇RB-02今年除役後，海巡署同意將在海科館登「陸」，預計於31日「第一屆台灣科學節」開幕當天亮相，藉由實體船艦開啟民眾對救生救難的認識。

國立海洋科技博物館今天表示，RB為Rescue Boat搜救艇的縮寫，以執行海上人員搜救任務為主，同時具備海上消防及拖救船隻能力，RB搜救艇為在台灣周圍海域惡劣海況下值勤，特別設計長19公尺，寬5.6公尺的尺寸。

海科館指出，RB搜救艇最特別的地方在船體像不倒翁，在海面上傾倒翻覆時，能在10秒內自行翻正，屬於自動扶正搜救艇，能有效提升海上救援能量，保障國人海上生命安全。

RB-02搜救艇服役期間戰功顯赫，公元2018年在新北市瑞芳區外海查獲漁船走私香菸多達300箱，總數達15萬包。

另外，去年一艘滿載釣客的漁船在船上集魚燈開啟不久後發生火燒船意外，火勢快速蔓延，船員及釣客全部跳海逃生，RB-02搜救艇快速抵達現場，並與海巡艦艇一起將30名船員及釣客全數救起。

海科館館長陳素芬表示，RB-02搜救艇展示將配合「第一屆台灣科學節」31日開幕與民眾見面，期待透過RB-02搜救艇讓民眾認識海域安全及救生救難的重要。

海科館 海巡署

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