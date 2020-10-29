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花蓮精彩客家戲 下月14日車站前登場

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府客家事務處邀請「榮興客家採茶」劇團，於11月14日在北埔火車站前廣場，演出客家大戲「歡喜姻緣」。圖／花蓮縣政府客家處提供
花蓮縣政府客家事務處邀請「榮興客家採茶」劇團，於11月14日在北埔火車站前廣場，演出客家大戲「歡喜姻緣」。圖／花蓮縣政府客家處提供

為推廣客家傳統表演藝術及戲曲文化，花蓮縣政府客家事務處邀請國內外知名的「榮興客家採茶」劇團，於11月14日下午4時30分在北埔火車站前廣場，演出客家大戲「歡喜姻緣」，讓長者回味過去拿著板凳看大戲的情景，同時也讓年輕族群體驗阿公阿婆時代愛看的戲曲。

「歡喜姻緣」由劇團當家小生蘇國慶、百變精靈陳怡如、客家一哥陳思朋同台飆戲；情節生動、逗趣詼諧，唱腔含括「客家山歌、採茶、九腔十八調」並汲取「亂彈、四平、外江」音樂元素，以戲曲傳統元素融合現代劇場藝術，營造曲折多變且緊湊的劇情。

「花蓮的鄉親有福了」客家事務處處長彭偉族表示，這次邀請來自苗栗後龍，於戲劇及戲曲界極富盛名，並成立已30年的榮興客家採茶劇團演出，團隊人數包含老、中、青、少4代超過50名團員。

榮興劇團創團人兼藝術總監鄭榮興，從小跟隨父母學習客家八音及戲曲，劇團自成立以來獲獎無數，表演藝術經營上朝著傳統中求創新，以老幹帶領新枝的方式傳承客家戲曲文化，為傳統客家戲曲賦予新生命。

榮興客家採茶劇團除進駐國家戲劇院展演外，國外演出也超過250場次，迄今公演場次已超過3萬場，足跡遍布台灣、美國、大陸、日本、奧地利、阿根廷、澳洲與紐西蘭等國家，將傳統客家採茶戲推向國際舞台，受到僑界及國際人士歡迎。

紐西蘭 火車站

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