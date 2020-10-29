聽新聞
test
0:00 / 0:00
「魚兒」到底是誰？太平山遭亂塗鴉 網友痛批沒公德心
宜蘭太平山國家森林遊樂區內的茂興車站，被人用白色粉筆寫下「魚兒」字樣，一旁還有蹦蹦車發車時間，旅客發現後痛斥塗鴉者「沒公德心」、「煞風景」，向羅東林管處投訴，還有網友反諷塗鴉是「台灣最美麗風景」。園方清點塗鴉約有10處，今早陸續派員清除，並透過臉書粉專呼籲大家發揮公德心。
蹦蹦車茂興車站被民眾發現有遊客亂塗鴉，以粉筆寫下「魚兒，3:40坐車」、「魚兒↑」等字樣，疑似為旅行團提醒旅客注意蹦蹦車發車時間。
有遊客周日發現後步道遭亂塗鴉後，憤而拍照投訴，投訴人指出，很喜歡太平山景點，但途中在茂興步道看到有其他團體在木柱上及地方塗鴉，不顧旁邊已有立牌提醒，這麼美的森林配上沒水準的塗鴉，真的令人難過。
昨天羅東林管處在太平山粉專貼出照片，引起大批網友好奇留言「魚兒到底是誰？」、「不愧是台灣最美風景」、「這麼美的地方，為什麼要去破壞！」。羅東林管處說，清查塗鴉地點共有10處，工作人員花了半天時間巡檢全園區，並派員清除，林管處會持續宣導，不要破壞山區公物。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言