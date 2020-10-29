快訊

帥到分手的「川普治世」？歐美分裂的榮耀與哀愁

陽信超貸案更二審出包 立委何志偉父親有罪獲撤銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「魚兒」到底是誰？太平山遭亂塗鴉 網友痛批沒公德心

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝
太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝

宜蘭太平山國家森林遊樂區內的茂興車站，被人用白色粉筆寫下「魚兒」字樣，一旁還有蹦蹦車發車時間，旅客發現後痛斥塗鴉者「沒公德心」、「煞風景」，向羅東林管處投訴，還有網友反諷塗鴉是「台灣最美麗風景」。園方清點塗鴉約有10處，今早陸續派員清除，並透過臉書粉專呼籲大家發揮公德心。

蹦蹦車茂興車站被民眾發現有遊客亂塗鴉，以粉筆寫下「魚兒，3:40坐車」、「魚兒↑」等字樣，疑似為旅行團提醒旅客注意蹦蹦車發車時間。

有遊客周日發現後步道遭亂塗鴉後，憤而拍照投訴，投訴人指出，很喜歡太平山景點，但途中在茂興步道看到有其他團體在木柱上及地方塗鴉，不顧旁邊已有立牌提醒，這麼美的森林配上沒水準的塗鴉，真的令人難過。

昨天羅東林管處在太平山粉專貼出照片，引起大批網友好奇留言「魚兒到底是誰？」、「不愧是台灣最美風景」、「這麼美的地方，為什麼要去破壞！」。羅東林管處說，清查塗鴉地點共有10處，工作人員花了半天時間巡檢全園區，並派員清除，林管處會持續宣導，不要破壞山區公物。

太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝
太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝
太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝
太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝
太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝
太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝
太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝
太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝
太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝
太平山茂興步道被寫上「魚兒」等字樣，園方清查塗鴉共有10處，引起網友痛批「沒公德心」。記者張議晨／翻攝

羅東 太平山

延伸閱讀

苗栗市兒童攀岩體健設施塗鴉清不勝清 教育錯誤示範

限時打造專屬你的包！BALENCIAGA推塗鴉訂製服務

男見萬華商旅鐵捲門「有點單調」 隨手塗鴉遭法辦

影／太平山森林遊樂區亂丟廚餘 森林法開罰委外清潔公司

相關新聞

「魚兒」到底是誰？太平山遭亂塗鴉 網友痛批沒公德心

宜蘭太平山國家森林遊樂區內的茂興車站，被人用白色粉筆寫下「魚兒」字樣，一旁還有蹦蹦車發車時間，旅客發現後痛斥塗鴉者「沒公...

退休過得精采 曾振偉：掌握4原則

曾振偉建議，不管從事什麼行業，在工作上最重要的是自己要增值，退休後更要掌握4原則：多讀書、鍛鍊身體、經營人脈及創新觀念，...

美麗灣建物拆與不拆 環團意見分歧

台東美麗灣渡假村開發案解約仲裁結果日前出爐，台東縣政府應支付6.29億元買回建築物。對於美麗灣原建物拆與不拆，地方環保團...

亮麗橘世代／退休警彎腰服務 帶領飯店打拚

新北市萬里區薆悅酒店行政管理部經理、也是中華商業海事職業學校董事的曾振偉，今年55歲，他當了31年警察，期間拿到海洋大學...

警請吃泡麵 5學生回贈1箱

新竹市世界高中5名自行車選手，7月到中橫訓練，途經新城警分局合歡派出所補水時，員警送5碗泡麵為他們充飢，這些高中生3個月...

基隆仁愛之家 轉型長照園區

基隆市目前有27家老人福利機構，收容將近1300位長輩，住床率超過90%，幾乎到達飽和的狀態。市府規畫將市立仁愛之家轉型...

公車老舊暴衝？ 林右昌：努力汰換

基隆市公車處103線公車前晚疑煞車失靈，在中正路追撞機車再撞民宅造成14人受傷，議員昨關切公車維修、車齡等問題，要求全面...

阿妹台東跨年 海報蝴蝶上身

藝人張惠妹跨年夜回台東免費開唱引話題，宣傳海報曝光，阿妹右臉有隻飛舞展翅蝴蝶，台東大學教授李偉俊說，蝴蝶外型和蘭嶼特有種...

林右昌施政報告 打開大台北首都圈產業流向基隆水龍頭

基隆市議會今天定期會，市長林右昌施政總報告指出，基隆捷運拍板定案是「跨出30年來最重要的一步」，這將打開大台北首都圈產業...

基隆市立仁愛之家轉型長照園區 BOT投資規模約12億元

基隆市目前有27家老人福利機構，收容將近1300位長輩，住床率超過90%，幾乎到達飽和的狀態。市府規畫將市立仁愛之家轉型...

台中橋梁維管六都第一 建設局：密訣主動維修偏鄕汰舊

台中市橋梁維護管理再獲交通部評定六都第一，建設局長陳大田表示，中市連續5年104至108年在橋梁檢測及維修部分獲獎，4年...

公車暴衝14傷議員質疑老舊 林右昌：要逐年降低車齡

基隆市公車處103線公車昨晚疑煞車失靈，在中正路沿途追撞機車再撞民宅造成14人受傷。今天車禍引發議會議員臨時動議討論，議...

熱門新聞

台北蝸居又現！10多個貨櫃隔成小房間 擠20人月租3千元

身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

3年來了16種保育動物 草莓田生態寶庫是最好代言人

不能再免費停了 汐止淡水這幾處路邊停車格11月起收費

基隆市立仁愛之家轉型長照園區 BOT投資規模約12億元

北市體育局長遭爆寵妻等七罪狀 李再立： 都為不實指控

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。