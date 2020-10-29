「魚兒」到底是誰？太平山遭亂塗鴉 網友痛批沒公德心

宜蘭太平山國家森林遊樂區內的茂興車站，被人用白色粉筆寫下「魚兒」字樣，一旁還有蹦蹦車發車時間，旅客發現後痛斥塗鴉者「沒公德心」、「煞風景」，向羅東林管處投訴，還有網友反諷塗鴉是「台灣最美麗風景」。園方清點塗鴉約有10處，今早陸續派員清除，並透過臉書粉專呼籲大家發揮公德心。

蹦蹦車茂興車站被民眾發現有遊客亂塗鴉，以粉筆寫下「魚兒，3:40坐車」、「魚兒↑」等字樣，疑似為旅行團提醒旅客注意蹦蹦車發車時間。

有遊客周日發現後步道遭亂塗鴉後，憤而拍照投訴，投訴人指出，很喜歡太平山景點，但途中在茂興步道看到有其他團體在木柱上及地方塗鴉，不顧旁邊已有立牌提醒，這麼美的森林配上沒水準的塗鴉，真的令人難過。