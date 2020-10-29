繽紛稅月‧舞動青春 南澳高中勇奪租稅宣導舞蹈賽冠軍

財政部北區國稅局「繽紛稅月‧舞動青春」租稅宣導舞蹈比賽，在新竹以北（不含台北）各縣市「舞」林高手一較高低下，來自宜蘭南澳高中不僅舞出青春更抱回了冠軍。

財政部北區國稅局分局長林慶田表示，從比賽中，看到同學們對於租稅宣導的用心呈現，讓這次活動的目的有了最明顯的效果，希望將租稅知識和宣導內容，透過學生競賽深植人心。

進入決賽14支來自基隆市、新北市、桃園市以及宜蘭市等北區國稅局轄內學校隊伍，24日上午9點不到，就齊聚基隆市仁愛國小體育館裡熱身，整個場館裡青春洋溢。

現場除青春活力舞蹈比賽外，還設置了宣導攤位，處處可見到場觀賽支持者與粉絲參加各種互動和宣導，抱回大大小小好禮，樂不可支。

伴隨著超嗨節奏響起，各參賽團隊紛紛展現別具特色舞步與創意租稅宣導標語或短劇，讓評審老師們讚不絕口。

這次決賽評審，除邀請北區國稅局洪素鵲課長就租稅宣導性部分列為重點評分外，同時邀請了業界知名阿Ben老師、阿信老師、螳螂老師以及Amay老師擔任。

Amay老師更在比賽前即興舞出一段精彩表演，令現場的同學及觀眾、嘉賓們尖叫聲不絕、讚嘆不已。

歷經一連串激烈的「舞」技較勁，宜蘭縣立南澳高中以高超表現拿下冠軍，參賽同學們喜極而泣畫面，令現場支持者為之動容；基隆市立中山高中得到亞軍、來自桃園市永平工商則拿下季軍。