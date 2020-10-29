快訊

台東F-5E戰機失事墜海 空軍司令部：飛官獲救狀況良好

我只是個摩托計程車司機：泰國學運的學生－運將聯盟

繽紛稅月‧舞動青春 南澳高中勇奪租稅宣導舞蹈賽冠軍

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
全場大合照，繽紛的歲月一起舞動青春，活動圓滿落幕。圖/財政部北區國稅局基隆分局提供
全場大合照，繽紛的歲月一起舞動青春，活動圓滿落幕。圖/財政部北區國稅局基隆分局提供

財政部北區國稅局「繽紛稅月‧舞動青春」租稅宣導舞蹈比賽，在新竹以北（不含台北）各縣市「舞」林高手一較高低下，來自宜蘭南澳高中不僅舞出青春更抱回了冠軍。

財政部北區國稅局分局長林慶田表示，從比賽中，看到同學們對於租稅宣導的用心呈現，讓這次活動的目的有了最明顯的效果，希望將租稅知識和宣導內容，透過學生競賽深植人心。

進入決賽14支來自基隆市、新北市、桃園市以及宜蘭市等北區國稅局轄內學校隊伍，24日上午9點不到，就齊聚基隆市仁愛國小體育館裡熱身，整個場館裡青春洋溢。

現場除青春活力舞蹈比賽外，還設置了宣導攤位，處處可見到場觀賽支持者與粉絲參加各種互動和宣導，抱回大大小小好禮，樂不可支。

伴隨著超嗨節奏響起，各參賽團隊紛紛展現別具特色舞步與創意租稅宣導標語或短劇，讓評審老師們讚不絕口。

這次決賽評審，除邀請北區國稅局洪素鵲課長就租稅宣導性部分列為重點評分外，同時邀請了業界知名阿Ben老師、阿信老師、螳螂老師以及Amay老師擔任。

Amay老師更在比賽前即興舞出一段精彩表演，令現場的同學及觀眾、嘉賓們尖叫聲不絕、讚嘆不已。

歷經一連串激烈的「舞」技較勁，宜蘭縣立南澳高中以高超表現拿下冠軍，參賽同學們喜極而泣畫面，令現場支持者為之動容；基隆市立中山高中得到亞軍、來自桃園市永平工商則拿下季軍。

林慶田表示，這場比賽可說是在備受疫情挑戰中，採嚴格進出控管及宣導下，健康競技劃下完美句點；他還強調，期許同學們在成長的過程中都能秉持準備競賽的態度和熱情，正向面對四面八方的挑戰。

宜蘭縣立南澳高中拿下比賽冠軍與財政部北區國稅局基隆分局分局長林慶田（圖前排右三）合影留念。圖/財政部北區國稅局基隆分局提供
宜蘭縣立南澳高中拿下比賽冠軍與財政部北區國稅局基隆分局分局長林慶田（圖前排右三）合影留念。圖/財政部北區國稅局基隆分局提供
基隆市中山高中拿下亞軍，在會場大聲喊出租稅宣導標語，內容深植人心。圖/財政部北區國稅局基隆分局提供
基隆市中山高中拿下亞軍，在會場大聲喊出租稅宣導標語，內容深植人心。圖/財政部北區國稅局基隆分局提供
遠道而來的宜蘭縣立南澳高中精湛演繹舞技，引起全場沸騰。圖/財政部北區國稅局基隆分局提供
遠道而來的宜蘭縣立南澳高中精湛演繹舞技，引起全場沸騰。圖/財政部北區國稅局基隆分局提供

基隆 南澳

延伸閱讀

我們一家人+／墨西哥新住民曾因隔閡陷低潮 重拾舞蹈找回自信

LINE TV「數位劇場」重現法庭！狂想劇場邀請觀眾擔任國民陪審團

台中中山堂青春廣場競藝秀 搭建年輕人表演舞台

林右昌配合中央修萊豬自治條例? 議長：還沒看到

相關新聞

退休過得精采 曾振偉：掌握4原則

曾振偉建議，不管從事什麼行業，在工作上最重要的是自己要增值，退休後更要掌握4原則：多讀書、鍛鍊身體、經營人脈及創新觀念，...

美麗灣建物拆與不拆 環團意見分歧

台東美麗灣渡假村開發案解約仲裁結果日前出爐，台東縣政府應支付6.29億元買回建築物。對於美麗灣原建物拆與不拆，地方環保團...

亮麗橘世代／退休警彎腰服務 帶領飯店打拚

新北市萬里區薆悅酒店行政管理部經理、也是中華商業海事職業學校董事的曾振偉，今年55歲，他當了31年警察，期間拿到海洋大學...

警請吃泡麵 5學生回贈1箱

新竹市世界高中5名自行車選手，7月到中橫訓練，途經新城警分局合歡派出所補水時，員警送5碗泡麵為他們充飢，這些高中生3個月...

基隆仁愛之家 轉型長照園區

基隆市目前有27家老人福利機構，收容將近1300位長輩，住床率超過90%，幾乎到達飽和的狀態。市府規畫將市立仁愛之家轉型...

公車老舊暴衝？ 林右昌：努力汰換

基隆市公車處103線公車前晚疑煞車失靈，在中正路追撞機車再撞民宅造成14人受傷，議員昨關切公車維修、車齡等問題，要求全面...

阿妹台東跨年 海報蝴蝶上身

藝人張惠妹跨年夜回台東免費開唱引話題，宣傳海報曝光，阿妹右臉有隻飛舞展翅蝴蝶，台東大學教授李偉俊說，蝴蝶外型和蘭嶼特有種...

林右昌施政報告 打開大台北首都圈產業流向基隆水龍頭

基隆市議會今天定期會，市長林右昌施政總報告指出，基隆捷運拍板定案是「跨出30年來最重要的一步」，這將打開大台北首都圈產業...

基隆市立仁愛之家轉型長照園區 BOT投資規模約12億元

基隆市目前有27家老人福利機構，收容將近1300位長輩，住床率超過90%，幾乎到達飽和的狀態。市府規畫將市立仁愛之家轉型...

台中橋梁維管六都第一 建設局：密訣主動維修偏鄕汰舊

台中市橋梁維護管理再獲交通部評定六都第一，建設局長陳大田表示，中市連續5年104至108年在橋梁檢測及維修部分獲獎，4年...

公車暴衝14傷議員質疑老舊 林右昌：要逐年降低車齡

基隆市公車處103線公車昨晚疑煞車失靈，在中正路沿途追撞機車再撞民宅造成14人受傷。今天車禍引發議會議員臨時動議討論，議...

南迴最美「安朔高架橋」 榮獲交通界奧斯卡工程冠軍

有全台「最美高架橋」美名的台東南迴改「安朔高架橋」，因工程兼具環境與生態保護，藏橋於林的設計，榮獲素有交通界奧斯卡的金路...

熱門新聞

台北蝸居又現！10多個貨櫃隔成小房間 擠20人月租3千元

捷運植物園站成MV拍攝場景 還被納入國際活動必訪地點

身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

台南交流道3出口路標新版本 郭國文：為高公局長上了課

南迴最美「安朔高架橋」 榮獲交通界奧斯卡工程冠軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。