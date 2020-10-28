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歷任宜蘭市長種樹祝升格80年 陽明路將成紫薇迎賓大道

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
歷任市長受邀回來慶祝宜市升格80年，並在陽明路栽種紫薇，營造「紫薇迎賓大道」。記者戴永華/攝影
歷任市長受邀回來慶祝宜市升格80年，並在陽明路栽種紫薇，營造「紫薇迎賓大道」。記者戴永華/攝影

宜蘭市在西元1940年獲准升格為市，成為日治時期台灣的第11個州轄市，市公所為了慶祝升格80周年舉辦系列活動，今天更邀請歷任市長回來與80歲社區長者栽種紫薇樹，要把國道客運進出頻繁的陽明路營造成「紫薇迎賓大道」。

「陽明路」位於國立陽明大學附設醫院旁，是陽大遷院後才增闢的新道路，也是宜蘭轉運站必經的進出要道，市長江聰淵表示，今年為宜蘭市升格80周年，宜蘭市公所結合花園城市綠美化政策，秉持前人種樹，後人乘涼精神，採用花語象徵好運又稱為「夏之櫻」的紫薇，遍植於陽明路，營造宜蘭市歡迎歸鄉遊子及遊客送往迎來的紫薇迎賓大道。

市公所表示，清嘉慶17(1812)年設置噶瑪蘭廳起，宜蘭市(又稱九芎城)200年來始終是蘭陽地區政治及經濟文化的重地。1940(日昭和15)年，當時屬於臺北州宜蘭郡的宜蘭街，趁著日本全國上下熱烈慶祝「皇紀2600年」的潮流，提出申請，直到10月28日台灣神社祭當天公布，獲准升格為市，成為日治時期台灣的第11個州轄市，並與台北市及基隆市同為台北州的三個州轄市，第一任市長是鳥海剛。

為慶祝這個具有歷史意義的紀念日，市長江聰淵特別邀請歷任市長回來，感謝他們對市政的貢獻，包括現齡80歲的吳國裕市長(代理市長)，林建榮市長(第九屆、第十一屆、第十二屆)，吳攀龍市長(第十屆)，呂國華市長(第十三屆、第十四屆)，黃定和市長(第十五屆、第十六屆)，共同與幾位80歲的長輩，在陽明路旁種下紫薇，孕育美化幸福城市，市公所另外準備200株紫薇苗木分送給活動參與者，將花語「好運」的紫薇帶到社區每個角落。

江聰淵 日治時期 國道客運

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