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基隆市立仁愛之家轉型長照園區 BOT投資規模約12億元

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市立仁愛之家轉型長照園區，BOT投資規模約12億元。圖／基隆市政府提供
基隆市立仁愛之家轉型長照園區，BOT投資規模約12億元。圖／基隆市政府提供

基隆市目前有27家老人福利機構，收容將近1300位長輩，住床率超過90%，幾乎到達飽和的狀態。市府規畫將市立仁愛之家轉型為長照福利服務園區擴大長照服務能量，11月4日舉行BOT招商說明會。

「基隆市立仁愛之家」1973年興建，另有一棟仁愛之家養護大樓，委由「財團法人臺北市私立恆安老人長期照顧中心」公辦民營。有鑑於房舍老舊，老人、身心障礙及符合長照2.0人口日益增多，為使土地做更有效的運用，規畫長照福利服務園區，向財政部申請計畫，採全區BOT方式將既有老舊房舍重建，以滿足老人、身心障礙者及健康、亞健康、失能失智者之多層級連續性照護需求。

社會處指出，基地座落於基隆市區域人口最多的安樂區，鄰近長庚醫院，也鄰近一高及二高交流道，約5至10分鐘車程即可抵達，交通便利。投資規模約11.7億元，委託經營年限50年，預計6年內至少提供24小時住宿式床位600床，設置社區式服務日照中心、社區照顧關懷據點或銀髮學堂等；至於住宅用地部分，則開放廠商規劃興建營運。

基隆老年人口已達6萬3千多人，占全市人口的17.24%，比例不斷攀升，盡管市政府大力推動長照2.0，透過連結公私部門與企業界等資源，期能讓許多健康、亞健康及部份失能老人得以留在社區，滿足在地老化需求，但仍有部分長輩需要住宿式機構24小時專業照顧。

社會指並說，目前養護中心一床難求，基市還向外縣市45家機構簽約，有214人在外地，屆時多了600床，可解決基隆還可協助雙北等鄰近縣市的養護需求。

基隆 長照 老年人口

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